A fekete lyukak jelenthetik a kulcsot a világegyetem nagy részét alkotó sötét anyag kutatásában

Egy, a Physical Review Letters folyóiratban megjelent friss tanulmány szerint a régóta kutatott sötét anyag megismerésében a fekete lyukak segíthetnek a kutatóknak. A fekete lyukak megfigyelésére létrehozott Event Horizon Telescope (Eseményhorizont Távcső, EHT) olyan felvételeket készített, amelyeken a fekete lyukak körüli árnyékos régiók sugárzásmintázataiból következtetni lehet a környező sötét anyag eloszlására – írja a Phys.org.

Az univerzum 85 százalékát sötét anyag alkotja, és jelenleg is kutatják – mivel közvetlenül nem látható jelenség –, hogy pontosan mikor és miből keletkezett. Egy korábbi tanulmány rácáfolt arra az addig konszenzusos álláspontra, hogy a sötét anyag az ősrobbanás mellékterméke lenne: egy finn tudós szerint már jóval azelőtt létezett az anyag, és befolyásolta a galaxisok elhelyezkedését is.

Az EHT 230 GHz-es frekvencián gyűjtött adatai a szinkrotronsugárzást rögzítik, és az így készült képeken a fekete lyuk árnyéka egy sötét központi foltként jelenik meg. A szinkrotronsugárzás akkor jön létre, amikor az elektromossággal töltött részecskék a fekete lyuk körül keringve, spirálpályán haladnak annak mágneses terébe. A fekete lyukak árnyékának azonosításához a tudósok az úgynevezett mágnesesen rögzített korong (MAD) modellt alkalmazták, amely megmutatja, hogy az erős mágneses mezők hogyan szabályozzák az anyag beáramlását, és miként hajtanak ki energiadús plazmanyalábokat (jeteket).

Szimulált képek az M87* szupermasszív fekete lyukról: balra a plazba sugárzása, jobbra a sötét anyag megsemmisüléséből származó potenciális kibocsátás Forrás: Yifan Chen

A kutatócsoport fejlett relativisztikus magnetohidrodinamikai (GRMHD) szimulációk futtatásával vizsgálta, hogy hogyan változna a fekete lyuk körül létrejövő sugárzás mintázata, ha sötétanyag-annihiláció (az összeütköző részecskék megsemmisülése) is bekövetkezne. Emellett a tudósok a felvételek elemzéséhez morfológiai képfeldolgozást is alkalmaztak, vagyis a fényeloszlás térbeli mintázatait figyelték meg.

Ugyanakkor Jing Shu, a tanulmány társszerzője és a Pekingi Egyetem kutatója szerint „a fekete lyuk árnyéka nem statikus kép”, és a további részletes kutatásokhoz „a kulcsfejlesztés a teleszkóp dinamikatartományának növelése, vagyis annak képessége, hogy a rendkívül fényes objektumok mellett a nagyon halvány részleteket is megmutassa” – tette hozzá Yifan Chen, a koppenhágai Niels Bohr Intézet kutatója.