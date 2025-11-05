A Google 2027-től az űrbe költöztetné az adatközpontjait

A Google ambiciózus tervei szerint a jövőben a világűrbe költözhetnek a mesterséges intelligencia (AI) kiszolgálására szánt adatközpontok – az első próbaműholdakat 2027 elején indíthatják útjukra.

A Project Suncatcher nevű kezdeményezésben a cég kb. 80, napenergiával működő műhold konstellációját tervezi pályára állítani, nagyjából 650 kilométerrel a Föld felszíne felett. A műholdakat a Google saját fejlesztésű TPU processzoraival szerelik fel, és szabadtéri optikai kapcsolaton (FSO) keresztül kommunikálnak majd. Az űrben elérhető napenergia akár nyolcszor hatékonyabb lehet, mint a Földön, ami lehetővé tenné az AI gyorsan növekvő számítási kapacitási igényének kielégítését.

A Google mérnökei szerint a 2030-as évek közepére az űrben működő adatközpontok üzemeltetési költségei versenyképesek lehetnek a földi létesítményekkel, miközben csökkentik az azok hűtéséhez szükséges földi erőforrások (víz, földterület) igénybevételét.

Erre a lépésre egy olyan időszakban szánta rá magát a Google, amikor a földi AI-adatközpontok építésére szánt beruházásokat 3000 milliárd dollárra jósolják, ami súlyos környezetvédelmi aggályokat vet fel a létesítmények energiafelhasználása és kibocsátásai miatt. Bár egy rakéta kilövése is több száz tonna szén-dioxidot termel, az űrbe költöző adatközpontok támogatói szerint a gyakorlatilag korlátlan és olcsó napenergia hosszú távon ellensúlyozhatja ezt a terhelést – de az alacsony Föld körüli pályán keringő műholdak elképszerő ütemben gyarapodó mennyisége miatt is régóta panaszkodnak a csillagászok.

Az Európai Űrügynökség illusztrációja a Föld körüli alacsony pályán előforduló űrszemétről Forrás: ESA

A Google mindenesetre nincs egyedül az ötlettel: Elon Musk és Jeff Bezos űr- és AI-ipari cégei is a Föld körüli pályára helyezett adatközpontokban látják a jövőt.

