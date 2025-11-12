Aki jobban alszik, kevesebb sportsérülést szenved el

A világon nagyjából 620 millióan futnak rendszeresen, amivel ez számít a legelterjedtebb sportágnak, ezzel megfelelően meglehetősen sok sportsérüléssel is jár. Ezzel a legtöbb futó is tisztában van, de Jan de Jonge, az Eindhoveni Egyetem sportpszichológusa szerint az okaikkal már kevésbé: míg általában a sérülés kockázatát nevelő tényezők közé sorolják például a kort, a nemet, a rossz hangulatot, a nem megfelelő edzéstervet vagy táplálkozást, a listán az alvás nem is szerepel, pedig de Jonge szerint a megfelelő alvás hiánya csaknem a kétszeresére emeli a sérülések kockázatát.

De Jonge 425 futó részvételével készített felmérést a témában, amiből kiderült, hogy azok, akik rosszabb minőségű vagy nem elegendő alvásról számoltak be, 1,78-szor többször is sérültek meg, mint azok, akik jól aludtak. Az is kiderült, hogy a rossz alvók esetében 68 százalékkal nőtt az egy éven belüli sérülés esélye.

Nem elég, hogy lesántulsz, még a gazdaságnak is ártasz

A sportpszichológus szerint a kutatás eredményei a rekreációs céllal sportolók, a versenysportolók és a gazdaság számára is fontosak: rávilágítanak, hogy magában az edzésterv és az edzés még nem minden, jó alvás nélkül ugyanis a test regenerációs képessége romlik, a hormonegyensúly felborul, a figyelem pedig elkalandozik – ez pedig mind növeli a sérülések kockázatát.

Ennek pedig amellett, hogy megsérülni rossz, kellemetlen és veszélyes, gazdasági következményei is vannak: de Jonge szerint csak Hollandiában évente 250 millió eurós kárt okoznak a sportsérülések, ha a munkából való kiesést is hozzászámolják.

A kutatók szerint egy embernek átlagosan 7-9 óra alvásra van szüksége egy nap, de de Jonge szerint elképzelhető, hogy a sportolóknak ennél is többre. A rendes alvás persze nemcsak a futóknak vagy a sportolknak fontos: akik jól alszanak, tovább élnek, kevesebb kalóriát fogyasztanak és kevésbé hajlamosak a depresszióra, mint az álmatlanságban szenvedők.