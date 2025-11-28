A genetikai elemzés újraírta azt, amit a házi macskákról tudtunk

Genetikai bizonyítékok azt mutatják, hogy a házimacskák Észak-Afrikából származnak, és az elmúlt kétezer évben terjedtek el Európában és Kelet-Ázsiában, vagyis később, mint eddig tudtuk. A házimacskák (Felis catus) az afrikai vadmacskától (Felis lybica lybica) származnak, és ma az Antarktisz kivételével minden kontinensen megtalálhatók. Korábbi kutatások szerint a házi macskák a Levantéből származnak, és már i. e. 9600-ban megjelenhettek Európába.

Claudio Ottoni, a római Tor Vergata Egyetem kutatója és kollégái 225 ősi macskapéldány maradványait vizsgálták meg, száz régészeti lelőhelyről Európából. Ezekből etven genomot nyertek ki, az i. e. 9. évezredtől a 19. századig, emellett 17 genomot nyertek ki múzeumi példányokból és mai vadmacskákból Olaszországból, Bulgáriából, Marokkóból és Tunéziából.

A kutatásról a Science-ben megjelent tanulmány szerint, a genetikailag házimacskaként azonosított legkorábbi macska egy Szardíniáról származó példány volt, a radiokarbonos kormeghatározás szerint a 2. századból. A korábban Európában megjelent macskák mind európai vadmacskák (Felis silvestris) voltak, ami azt mutatja, hogy a házimacskák elterjedése később történt, mint hittük.

Az afrikai vadmacskák elterjedése elsősorban a Kr. e. első évezred mediterrán civilizációinak köszönhető, ahol legalább két, genetikailag eltérő populáció is előfordult. Az egyik valószínűleg északnyugat-afrikai vadmacskákból állt, amelyeket Szardíniára telepítettek, és amelyektől a sziget mai vadmacska-populációi származnak. A második populáció a modern házimacskák genetikai elődje lett.

Egy másik tanulmányban, amelyet a Cell Genomics folyóirat publikált, a Pekingi Egyetem kutatói huszonkét, több mint 5000 évet felölelő időszakból származó macska maradványainak vizsgálatáról, illetve 130 modern és ősi eurázsiai macska genomjának elemzéséről számolnak be. Azt találták, hogy több mint ötezer évvel ezelőtt egy másik macskafaj élt szorosan az ember közelségében, a leopárdmacska (Prionailurus bengalensis), amely egy kelet-ázsiai őshonos, kisméretű vadmacska - bár ezeket nem sikerült háziasítani. A házimacskák sokkal később, körülbelül 1300 évvel ezelőtt, a Tang-dinasztia idején érkeztek Kínába, és valószínűleg kereskedők hozták őket a Selyemút mentén.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: