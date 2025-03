A Selyemúton érkezve hódították meg az ókori Kínát a házi macskák

A hatályos tudományos közmegegyezés szerint a házi macska (Felis silvestris catus) nagyjából 10 ezer éve vált önálló fajjá a Közel-Keleten, miután az afrikai vadmacska (Felis silvestris lybica) közel-keleti alfaja átesett a domesztikációnak nevezett, gyorsított szelekción alapuló evolúciós folyamaton.

Megírtuk korábban, hogy a modern macskakultusz korántsem újkeletű jelenség: a Cipruson 2004-ben feltárt ókori házimacska-temető legrégebbi kedvence egy harmincas éveiben elhunyt személlyel közös sírban, dísztárgyakkal együtt 9500 éve elhantolt 8 hónapos kölyök csontváza.

photo_camera Afrikai vadmacska (Felis silvestris lybica) Fotó: Jean-Francois Noblet/Biosphoto via AFP

Az viszont egészen mostanáig nem volt tiszta, hogy az ókori Közel-Kelet birodalmaiban nem ritkán isteni rangig emelkedő faj mikor és hogyan hódította meg Kínát. Már csak azért is, mert a régészeti bizonyítékok szerint ott már 5400 évvel együtt élt a földműves falusi lakosság a honos leopárdmacskák (Prionailurus bengalensis) egyedeivel – írja a Live Science a BioRxiv preprint-szerveren publikált új kínai kutatási eredményeket ismertetve.

Az elmúlt öt évezredből származó 22 macskamaradvány filogenetikai és genomikai elemzése szerint az ókori elit féltve őrzött kedvencei a Közel-Keleten domesztikált házi macskák, ahogy a mai kínai macskapopuláció is ehhez a fajhoz tartozik. Ezt jelzi az is, hogy az írásos források által kiemelt fehér, illetve fehér foltokkal tarkított cirmos színváltozatú első egyedek a filogenetikai eredmények szerint is 1400 évvel ezelőtt érkeztek a Selyemúton bonyolított luxuskereskedelem ikonikus árujaként. A kutatók szerint nem véletlen, hogy Kelet-Ázsiában még ma is magasabb a fehér macskák aránya, mint a világ más részein.

