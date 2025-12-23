Orgonahangolók feljegyzései segítettek a klímakutatóknak a hőmérséklet-változás felderítésében

A Nottingham Trent Egyetem négy kutatója a templomok hőmérsékleti változásairól publikált tanulmányt a Buildings & Cities című folyóiratban. Ebben tizennyolc londoni, nottinghamshire-i és derbyshire-i templom adatait elemezték – az adatok forrását pedig jobbára orgonahangolók jegyzetfüzetei jelentették.

A vizsgált feljegyzések 1966-ig visszamenően rögzítették a templomterek átlaghőmérsékletét és arról tanúskodnak, hogy ez, függetlenül az évszakoktól, emelkedést mutat. Ez azt is jelentheti, hogy templomokat ma jobban fűtjük, mint korábban, de azt is, hogy ezek az épületek a nyári hónapokban is melegebbek, amikor a fűtési rendszereket vélhetően kikapcsolják – ami pedig a globális felmelegedés jele, kommentál a Guardiannek az egyik kutató, Andrew Knight. A kutatásban szereplő városi templomok belső terében az átlagos nyári hőmérséklet az 1960-as évek végén 17,2 Celsius-fok volt, ez a 2020-as évekre 19,8-re emelkedett.

Knight a tinédzser éveiben templomokban orgonált esküvőkön és egyéb szertartásokon, és emlékezett arra, hogy az orgonák zugaiban rejlettek a hangolók jegyzetfüzetei. Ennek a tudásnak pedig hasznát vette, amikor kollégáival azzal kezdtek foglalkozni, hogy a templomokat milyen környezeti hatások érték az elmúlt évtizedekben.

„A misék vagy esküvők között az orgona mellett üldögéltem” – mondta Knight. „Jobbára az egyetlen dolog, amit a szünetekben nézegethettem, az a sarokban heverő kis, piros füzet volt.” Az orgonahangolók feljegyzései pedig aranybányának bizonyultak.

Az orgonahangoló szakemberek ugyanis rendre rögzítették a hőmérséklet és a páratartalom adatait is – merthogy ezek lényegesek az orgonasípok hangolása szempontjából, hiszen befolyásolják a fa, a fém tágulását és összehúzódását. Ami a páratartalmat illeti: egy nottinghami templom sérült, nehezen hangolható orgonájára vonatkozó feljegyzés például így szól: „Az időjárás? Ködös.”

A templomterek általában a nyári hőségben sem melegszenek föl, azonban akár egy Celsius-fokos hőmérséklet-változás is 0,8 hertzcel változtathatja meg az orgonasípok hangmagasságát. Ha egy orgonát például 16 Celsius-fokon hangolnak, majd a hőmérséklet később 20 fokra emelkedik, az már hallható eltérést jelent.

