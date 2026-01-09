Bizonyos élelmiszer-tartósítószerek növelik a rák és a cukorbetegség kockázatát

Egyes élelmiszer-tartósítószerek magasabb fogyasztása összefüggésbe hozható a 2-es típusú cukorbetegség és a rák kockázatának növekedésével, állítja két, most megjelent tanulmány.

A Nature Communications és a BMJ orvosi folyóiratokban közzétett eredményeknek fontos közegészségügyi konzekvenciái is lehetnek, hiszen széles körben használt adalékanyagokról van szó – írja a Guardian.

A kutatók szerint újra kell értékelni a tartósítószerek használatát szabályozó előírásokat az ultra-feldolgozott élelmiszerek (ultra-processed food - UPF) és más termékek esetében.

A tartósítószerek olyan anyagok, amelyeket az élelmiszerek szavatossági idejének meghosszabbítása érdekében használnak. Az már korábban is ismert volt, hogy bizonyos tartósítószerek károsíthatják a sejteket és a DNS-t, de a 2-es típusú cukorbetegséggel vagy a rákkal fennálló összefüggést eddig kevés bizonyíték igazolja- jegyzi meg a brit lap.

Mindkét tanulmány 2009 és -23 közötti élelmezési és egészségügyi adatok alapján vizsgálta a tartósítószerek és a 2. típusú cukorbetegség, valamint rák kockázata közötti összefüggést felnőtteknél. Az eredmények több mint 100 ezer, francia állampolgár adatain alapulnak.

Az általános hatások mellett 17 szert külön is elemeztek. A BMJ-ben közzétett kutatásban a 17 tartósítószer közül 11 nem állt összefüggésben a rák előfordulásával. Azonban bizonyos szerek nagyobb mértékű fogyasztása összefüggést mutatott a rák kockázatának növekedésével.

Például a kálium-szorbát 14 százalékkal növelte az összes rákos megbetegedés kockázatát és 26 százalékkal a mellrákét, míg a szulfitok 12 százalékkal növelték az összes rákos megbetegedés rizikóját. A nátrium-nitrit 32 százalékkal növelte a prosztatarák kockázatát, a kálium-nitrát az összes rák (13 százalék) és az emlőrák (22 százalék) kockázatának növekedésével állt összefüggésben. Az összes acetát az összes ráktípus (15 százalék) és az emlőrák (25 százalék) kockázatának növekedésével állt összefüggésben, míg az ecetsav 12 százalékkal növelte az összes ráktípus kockázatát.

A Nature Communications folyóiratban közzétett, 2-es típusú cukorbetegségről szóló tanulmányban a magasabb tartósítószer-bevitelt, a nem antioxidáns tartósítószerek és az antioxidáns adalékanyagok magasabb bevitelét a 2-es típusú cukorbetegség megnövekedett előfordulási gyakoriságával hozták összefüggésbe, amely a legalacsonyabb fogyasztási szinthez képest 47, 49 és 40 százalék volt. A 17 külön vizsgált tartósítószer közül 12 magasabb fogyasztása a 2-es típusú cukorbetegség kockázatának növekedésével járt együtt.

