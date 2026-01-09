Szabadegyetem a kocsmában – a Lectures on Tap előadótermet varázsol a bárokba, és tudományt ad a söröd mellé

Szigorúan ellenőrzött mozi: filmek a totalitárius rendszerekből. Utazzunk okosan, az etikus fogyasztás jegyében! A neurológus válaszol: hogyan cseréljünk le egy emléket? Kormányzati cenzúra és tudásellenesség az Egyesült Államokban. Boston emlékművei, amelyek eltűntek a közterektől. – Csak néhány cím abból az előadás sorozatból, amelyeket a Lectures On Tap keretében december során meghallgathatnak az Egyesült Államok néhány nagyvárosának lakói, kocsmákban. A Lectures On Tap (magyarul talán: Csapolt előadások?) olyan eseménysorozat, amely negyven perces tudományos igényű előadásokat visz kocsmákba, sörözőkbe, italmérésekbe Bostonban, New York-ban, Chicagóban, Los Angeles-ben és másutt.

Szabadegyetemnek is nevezhetnénk, ha pedig Kelet-Európában volna, repülőegyetem volna a neve. Az előadásokat professzorok, kutatók, tudósok tartják, a hallgatóság elővételben vesz jegyet a neten 35 dollárért, a helyszíneken van ugyan némi szelíd fogyasztáskényszer, de senkit sem küldenek haza, ha nem sörözik, vagy nem gurít le néhány whiskey-t miközben mikrobiológiáról, gazdaságelméletről, technológiáról, esztétikáról, történelemről hall. Ihat nyugodtan limonádét vagy teát is.

Előadás egy sörözőben, New York-ban Forrás: Lectures on Tap

A Lectures on Tap kitalálója egy házaspár, Tyrone és Felecia Freely, akik a Business Insider cikke szerint eredetileg azért kezdtek bele a sorozatba masfél éve, mert szerettek volna visszahozni valamit a megfáradt és kiégett vállalati alkalmazottaknak a fiatalságuk időszakából. Mi hiányzik legjobban az egyetemi éveinkből? – kérdezték maguktól. Izgalmas előadások, társaság és némi italozás.

„Ez az előadás ugyan nem kapcsolódott a területemhez, de mindig is kíváncsi voltam az univerzum titkaira, vonzott ez a téma” – idézi a lap az egyik hallgatót, a digitális marketinggel foglalkozó, 35 éves Amanda Firinet, aki épp egy asztrofizikáról szól előadást hallgatott végig egy New York-i bárban. A Freely házaspár pedig éppen erre a fajta nyitottságra számítva vágott bele a sorozat szervezésébe. Felecia szoftverfejlesztő, Tyrone pszichológiát hallgat, és Washingtonban élve kezdtek el TED-előadásokra járni, valamint belefutottak a 2017-ben indult Profs and Pints című eseménybe, amelynek során egyetemi tanárok adtak elő bárokban. Ezt adaptálták aztán a saját projektjükben, amely most már több városra is kiterjed, sőt, meg is lehet hívni új városokba, ha egy közösség vagy egy söröző úgy gondolja, szeretne bekapcsolódni.

A Los Angeles Times decemberi cikke megemlíti még a Nerd Nite című projektet is, amely rendszeresen egy adott Glendale-i sörözőbe visz tudományt, és egyben hangsúlyozza, hogy többről van szó, mint szórakoztató ismeretterjesztésről. Egy olyan időszakban, amikor a szövetségi kormányzat az USA Oktatási Minisztériumának felszámolását fontolgatja, amikor az AI kikezdi a kritikus gondolkodásra, a tény és a fikció szétválasztására való képességünket, amikor általános tendencia, hogy csökken a figyelmünk mértéke, a koncentrációnk, egyre kevesebbet írunk és olvasunk, a Lectures on Tap és a hasonló kezdeményezések szerepe több annál, mintsem, hogy népszerű tudományos érdekességeket, illetve randi lehetőséget nyújtsanak.

„Szerintem az emberek továbbra is ragaszkodnak az intellektualizmus fenntartásához, különösen most, amikor ezt valamiképp démonizálják” – idézi a lap Felecia Freely-t. „Olyan időket élünk, amikor sokan nem bíznak a szakértőkben, ezért azok, akik továbbra is hisznek bennük, a hasonlók társaságát keresik.”

„Egyébként sokan vannak ilyenek. A jelenség valójában él és virágzik, csak talán nem ez most a mainstream” – teszi hozzá Tyrone. „Furcsa módon, ez egyfajta ellenkultúra lett” – egészíti ki Felecia.

A Los Angeles Times egy előadót is megszólaltat. Drew McClellan a horrorfilmek hatásmechanizmusairól és filmnyelvi eszköztáráról beszélt A rémület megalkotása: árnyék, kontraszt és filmes történetmesélés című előadásában, filmrészletekkel gazdagon illusztrálva. Mint mondja, egy bárban olyan elemeket is használhat az előadása során, amelyeket talán nem használna egy egyetemi előadóteremben, és az a megfigyelése, hogy ebben a környezetben a hallgatóság is másképp kérdez. Sörrel könnyebben csúszik az oktatás is – összegez.

A Lectures On Tap-nek van ugyan Youtube profilja, de mostanáig nem tettek közzé videókat az eddigi előadásokról. Dokumentációt sem, legföljebb fotókat az Instagramon. Nincs mese, ott kell lenni.

