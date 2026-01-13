Két év után először emelkedett az Egyesült Államok károsanyag-kibocsátása

Nagyobb mértékben növekedett az Egyesült Államok károsanyag-kibocsátása, mint a gazdasága: az előbbi 2,4, az utóbbi nagyjából 1,9 százalékkal nőtt. Ez már csak azért is érdekes adat, mert az USA kibocsátása az elmúlt két évben csökkent, de a hideg időjárással induló év, a földgáz árának emelkedése és az adatközpontok kielégíthetetlen étvágya 2025-ben a fogyasztást és a kibocsátást is megdobta.

A gázár emelkedése mellett a széné viszont csökkent, így ebből 13 százalékkal több fogyott, mint egy évvel korábban, a fosszilis fűtőanyagokból pedig 7 százalékkal fogyasztottak többet év elején, mint 2024-ben. Ez épp a fordítottja annak, mint ami Indiában és Kínában történt: ezeknek az országoknak a szénfogyasztása jelentősen visszaesett az évben, a megújulókra viszont rekordösszeget költöttek (napenergiából az USA-ban is 34 százalékkal többet használtak, mint egy évvel korábban). Az áramfogyasztás az adatközpontoknak otthont adó államokban, Texasban és Ohióban is megnőtt.

A szén reneszánsza jöhet

Az adatközpontok kielégíthetetlen áraméhsége miatt Michael Gaffney energetikai szakértő szerint várható, hogy a szénfogyasztás továbbra is nőni fog, annak ellenére, hogy az elmúlt évtizedekben a szén egyre népszerűtlenebbé vált, várhatóan növekedni fog az iránta való igény.

A Rhodium jelentése szerint a mostani emissziónövekedésnek nincs még köze Donald Trump idei intézkedéseihez, amelyek a gazdaság fellendítését és a környezetvédelmi szempontok háttérbe szorítását célozták, de ezzel nem ért mindenki egyet: Jesse Lee, a Climate Power környezetvédelmi csoport munkatársa szerint az adatközpontok elszaporodása legalábbis részben az elnöknek köszönhető, így végső soron a megnövekedett fogyasztás és az emiatt növekvő emisszió miatti felelősség is őt terheli.

Ha idén még nem is látszott meg az elnök intézkedéseinek hatása az emisszión, ez valószínűleg a közeljövőben változni fog: az Amerikai Környezetvédelmi Hivatal mostantól nem fogja figyelembe venni a kibocsátással megmentett emberéletek számát, Donald Trump pedig a múlt héten jelentette be, hogy kilépteti az Egyesült Államokat a klímaváltozás elleni globális fellépést célzó egyezményből.