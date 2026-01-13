Nem veszi többé figyelembe a megmentett életek számát az Amerikai Környezetvédelmi Hivatal a kibocsátás szabályozásánál

A Biden-adminisztráció alatt az Amerikai Környezetvédelmi Hivatal (EPA) szigorított a szálló finompor (PM2,5) kibocsátására vonatkozó szabályozáson, amivel a hivatal akkori számításai szerint 4500 ember idő előtti halálát előzték meg. A lépés a kalkulációk szerint a kibocsátás visszaszorítására költött 1 dollár után 77 dollárnyi egészségügyi előnnyel járt. Ez a számítás viszont nem tetszett a Trump-adminisztrációnak, ezért mostantól a hivatal költség-haszon számításaiban nem szerepel majd az egészségügyi haszon.

Az EPA az 1970-es alapítása óta figyelembe vette ezt a tényezőt, amin lehetett ugyan vitatkozni (adminisztrációtól függően változott az érték), de most először fordul elő, hogy az egészség egyáltalán nem szerepel a számításokban. A hivatal innentől csak azt veszi figyelembe, hogy a kibocsátóknak mennyibe kerül majd megfelelni az előírásoknak.

Ez Richard Revesz, a New York-i Egyetem jogi karán működő Politikai Integritás Intézet vezetője szerint mindennel szembemegy, ami miatt egyáltalán létrehozták a hivatalt: „ha csak az ipar költségeit vesszük figyelembe, az egészségügyi hasznot nem, akkor semmivel nem lehet érvelni az egészségvédelem mellett” – hívta fel rá a figyelmet.

Vissza a józan észhez

A legnagyobb gondot a finompor mellett az ózonkibocsátás okozza. Carolyn Holran, az EPA szóvivője szerint mindkét anyag kibocsátását figyelik, csak többé nem társítanak hozzájuk monetizálható egészségügyi értékeket. Ennek némileg ellentmond, hogy a New York Times birtokába jutott belső levél szerint a hivatal egy vezetője már bizonytalannak nevezte a PM2,5-ös por- és az ózonkibocsátás csökkentésének hasznát.

Az amerikai kereskedelmi kamara vezetője üdvözölte a változtatásokat: Marty Durbin szerint ezzel a környezetvédelmi hivatal közelebb kerül „a józan észhez”, és kíváncsian várja, hogy pontosan mit tartalmaz majd az új szabályozás. Ahogy arra a TechCrunch is felhívja rá a figyelmet, a kibocsátás lazítása különösen jókor jön például Elon Musknak (és a többi nagy kibocsátónak is): Musk xAI nevű cége több tucatnyi illegálisan telepített gázturbinával látta el árammal a memphisi adatközpontját, de az új szabályozás másoknak is kapóra jöhet.

Azzal szemben, amit a kiszivárgott levél sugall, a légszennyezés káros egészségügyi hatásai régóta ismertek, a szállópor-szennyezés önmagában hónapokkal rövidíti meg az ember életét, és évente nagyjából tízmillió ember halálát okozza világszerte. Az új lépés persze már nem is annyira meglepő azok után, hogy tavaly március óta az amerikai követségek sem mérik már a légszennyezettséget, azután meg pláne, hogy az EPA februárban kinevezett új vezetője, Lee Zeldin vállaltan az amerikai ipar felvirágoztatását tűzte ki a hivatal új céljául, nem a környezetvédelmet.