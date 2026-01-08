Donald Trump kilépteti az Egyesült Államokat a klímaváltozás elleni globális fellépést célzó egyezményből

Az Egyesült Államok lehet az első ország, amely otthagyja a klímaváltozás elleni nemzetközi együttműködést megalapozó egyezményt, miután Donald Trump amerikai elnök szerdán aláírt egy rendeletet, ami az ország 66 nemzetközi szervezetből történő kilépésre utasítja a kormányzatot.

A CNN szerint a döntés, ha végrehajtásra kerül, azt eredményezné, hogy az USA nem vesz részt többet az ENSZ-klímacsúcsokon, és további feszültséget kelthet az Egyesült Államok és a klímavédelemnek prioritást szentelő szövetségesei között. Ezt megelőzően Trump tavaly januárban, beiktatása utáni első intézkedései közt elrendelte az ország újbóli kilépését a párizsi klímaegyezményből.

Az Egyesült Államok 1992-ben, George H. W. Bush elnöksége alatt csatlakozott az ENSZ éghajlat-változási keretegyezményéhez (UNFCCC), ami a veszélyes mértékű globális felmelegedés elleni fellépést szolgálja, elsősorban olyan, üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését célzó nemzetközi megállapodások tető alá hozásával, mint a kiotói jegyzőkönyv, vagy a párizsi éghajlatvédelmi egyezmény. A UNFCCC-ből történő kilépés a szervezet alapokmánya szerint annak formális jelzése után egy évvel léphet hatályba.

A Marco Rubio által vezetett amerikai külügyminisztérium által közzétett, a rendelet által érintett szervezeteket összefoglaló listán szerepel még az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (IPCC) is, ami megnehezítheti, hogy amerikai szakemberek részt vegyenek a globális klímapolitika alapjául szolgáló IPCC klímajelentéseinek elkészítésében.

John Kerry volt amerikai demokrata párti külügyminiszter és klímanagykövet a lépést ugyan várhatónak nevezte, de az szerinte súlyosan árt az Egyesült Államok globális érdekeinek és egyben ajándékot jelent Kínának. Szakértők szerint a jövőben egy másik elnök irányítása alatt az Egyesült Államok újra csatlakozhat majd a UNFCCC-hez, valamint a párizsi megállapodáshoz is.