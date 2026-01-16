A világ nagy folyódeltái jobban süllyednek, mint ahogy a tengerszint emelkedik

Számos nagy folyó deltája, köztük a Nílus, az Amazonas és a Gangesz deltavidéke, nagyobb mértékben süllyed, mint ahogyan a tengerszint emelkedik, állapítja meg egy most megjelent tanulmány.

Ez azt jelenti, hogy a süllyedés válik a folyódeltákban tapasztalható földvesztés, a part menti áradások és sósvíz-betörések legfőbb fő okává, meghaladva a klímaváltozás okozta tengerszint-emelkedés hatását. A kutatók azt is megállapították, hogy a talajsüllyedés első számú oka a talajvíz kitermelése, miközben a városok terjeszkedése és a folyók által szállított üledék csökkenése is hozzájárul a süllyedéshez, részletezi a LiveScience.

A Nature-ben megjelent tanulmány szerzői arra figyelmeztetnek, hogy a deltákra kettős terhelés nehezedik: a tengerszint emelkedése és a talajsüllyedés növeli a katasztrófát okozó árvizek és a lakosság elvándorlásának kockázatát a világ számos nagyvárosában.

Egyiptomiak fürdőznek a Nílusban Fotó: MAHMOUD ELKHWAS/NurPhoto via AFP

A kutatók a Sentinel-1 műhold adatai alapján vizsgálták a világ negyven legnagyobb folyódeltajának süllyedését a 2014 és - 23 közötti időszakban. A Sentinel-1 rögzíti a süllyedésből eredő talajmagasság-változásokat, valamint az üledéklerakódást és az eróziót. A vizsgált negyven deltavidék közül 18 esetében az átlagos éves süllyedés üteme meghaladta a globális tengerszint emelkedés jelenlegi ütemét, amely körülbelül 4 milliméter évente.

A Rio Grande-delta kivételével minden vizsgált folyódelta nagyobb ütemben süllyedt, mint ahogyan a globális tengerszint emelkedett: 38 esetben a delta területének több mint fele süllyedt a vizsgálati időszak alatt, és 19 folyónál – mint például a Mississippi, a Nílus és a Gangesz-Brahmaputra – a deltavidék területének több mint 90 százaléka mutatott süllyedést. A helyzet ennél is kedvezőtlenebb a thaiföldi Chao Phraya-delta, az indonéziai Brantas-delta és a kínai Sárga-folyó-delta esetében. Ezeknél az átlagos süllyedési sebesség körülbelül 8 mm/év volt, ami a globális tengerszint emelkedésének kétszerese.

Világszerte 350 és 500 millió ember él folyódelták mentén. Ilyen helyeken a világ 34 megapoliszából tíz, és velük együtt olyan létfontosságú infrastruktúrák, mint például a kikötők. A nagyvárosok, a gyorsan urbanizálódó területek egyben hatalmas nyomást is gyakorolnak a a deltavidékek talajára, ami a növekvő vízkivétellel együtt a talajsüllyedés fő okát jelenti.

Gyorsabban süllyednek a legnagyobb partmenti városok, mint ahogy a tengerszint emelkedik Tóth András tudomány 2022. október 27. A Föld városi lakosságának 20 százaléka 48 tengerparti városban lakik, és ezek többségében a földfelszín a talajvíz-, olaj- és gázkitermelés, valamint az épületek súlya miatt folyamatosan süllyed. Van, ahol a süllyedés mértéke évente 16 millimétert is elérhet, ami az éves tengerszint-emelkedés több mint négyszerese.