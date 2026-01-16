Az Antarktisz új térképe feltárja a jég alatti világot

Tudósok eddig soha nem látott részletességgel térképezték fel az Antarktisz jégtakarója alatti alapkőzetet, feltárva a gleccsert alkotó rejtett struktúrákat. A Science folyóiratban megjelent tanulmány szerint a több mint 14 millió négyzetkilométer kiterjedésű jégtakaró hegyeket, völgyeket, tavakat és medencéket rejt el – részletezi a LiveScience.

A jég alatti sarkvidéki táj az egyik legkevésbé feltérképezett bolygófelület a teljes Naprendszerben – írja a kutatócsoport a tanulmányban. Geológiai jellemzők alakítják a jég alulról történő áramlását, formálva a gleccser felületét, és ennek a folyamatnak a megértése segíthet a tudósoknak előre jelezni azt is, miként változik a jégtakaró a felmelegedés hatására.

Erről a rejtett tájról azonban kevés az információ, mivel a földi és légi felmérés nehézségekbe ütközik, ezért pontatlan is. A kutatók a hiányosságokat úgy pótolták, hogy a jégtakaró felületének nagy felbontású műholdas képeit kombinálták a jégvastagság méréseivel és a jégáramlás-elemzéssel, majd ezeket az adatokat integrálva hozták létre az Antarktisz jég alatti domborzatának kontinens méretű térképét.

A részletes térkép a jégtakaró alatt 2–30 kilométer mélységben például több száz kilométer hosszú folyómedreket tárt fel, amelyek a jégtakaró előtti táj nyomai lehetnek. A térkép feltárta a hegyvidéki és az alföldi területek közötti éles átmeneteket is, ami tektonikai határokra utal. Egy olyan régióban, ahol a korábbi légi felmérések jég borította ősi folyóvidéket jeleztek, az új térkép valójában mély völgyeket azonosított a jég alatt.

A térkép segítségével a tudósok megfigyelhetik, hogyan alakult a jégtakaró és miként hatott az alatta lévő domborzatra. A gleccsereket befolyásoló folyamatok vizualizálása segíthet pontosabbá tenni a jégtakarók modellezését, és ezzel a klímaváltozás okozta jégolvadás és tengerszint-emelkedés előrejelzéseit.



