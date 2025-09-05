Az Antarktisz alatt óriási kanyonok rejlenek és nagyon fontos szerepük van

Az Antarktisz jégtakarója alatt több száz kanyon található, amelyek közül néhány több tízezer méter mély. Ezek a komplex képződmények jelentős szerepet játszanak a globális éghajlatváltozásban és az óceáni áramlásokban, kutatásuk pedig jobb éghajlati modellek és előrejelzések kidolgozásához vezethet – ismerteti cikkében a Week.

Egy a Marine Geology folyóiratban megjelent tanulmány szerint kutatók 332 antarktiszi, víz alatti kanyon térképét készítették el. „Hasonlítanak a világ más részein található kanyonokhoz” – magyarázza David Amblàs, a Barcelonai Egyetem tengeri geotudományi kutatócsoportjának tagja és a tanulmány egyik szerzője. „De általában nagyobbak és mélyebbek, mert a sarki jég hosszú ideig hat rájuk, és a gleccserek hatalmas mennyiségű üledéket szállítanak a kontinentális talapzatra.”

A kanyonok az Antarktisz keleti és nyugati részén jelentősen eltérnek egymástól, keleten bonyolultak, elágaznak és széles, U alakú profiljuk van, míg a nyugati kanyonok rövidebbek és meredekebbek, éles V alakúak. Ez arra utal, hogy a kelet-antarktiszi jégtakaró valószínűleg sokkal régebbi, mint nyugati. „Ezt már az üledékes leletek vizsgálata is sugallta, de a tengerfenék geomorfológiájának vizsgálata során eddig még nem írták le” – kommentál Amblàs.

A tengeralatti kanyonok pontos szerepe eddig ismeretlen volt, mert a tengerfenék kevesebb mint egyharmada van megfelelően feltérképezve. A kanyonok jelentős hatással lehetnek az óceáni áramlásokra, a jég elvékonyodására és a globális éghajlatváltozásra, különösen olyan érzékeny területeken, mint az Amundsen-tenger és Kelet-Antarktisz egyes részei. Szerepük van a világ ökológiai, oceanográfiai és geológiai folyamataiban, mert elősegítik a vízcserét a mélytenger és a kontinentális talapzat között, lehetővé téve, hogy a hideg víz a mélytengerbe áramoljon, és kialakítsa az úgynevezett antarktiszi fenékvizet, amely sűrű, oxigénben gazdag víztömeg. Ugyanakkor fordított folyamatot is végrehajtanak: melegebb óceánvizet szállítanak a tengerből a partvonal felé, ami segít fenntartani és stabilizálni az Antarktisz belsejében található gleccsereket.

