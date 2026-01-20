Másodpercenként 12 hirosimai atombomba energiájának megfelelő hőt nyeltek el tavaly az óceánok

Rekordmértékű, másodpercenként 12 hirosimai atombomba felrobbanásának megfelelő hőt nyeltek el tavaly az óceánok – állítja egy friss kutatás, amiről hétfőn számolt be a Live Science.

Pan Jü-jing, a Kínai Tudományos Akadémia Légkörfizikai Kutatóintézetének szakembere és kollégái az óceánok felső két kilométere által 2025 során elnyelt hőmennyiséget kívánták meghatározni.

Grafika: Qubit

A kutatók az Advances in Atmoispheric Sciences folyóiratban januárban közölt tanulmányuk szerint azt találták, hogy az óceánok tavaly 23 zettajoule hőenergiát nyeltek el, amivel a kilencedik egymást követő évben dől meg az óceáni hőtartalom rekordja.

A tavalyi érték meghaladja még a 2024-es 16 zettajoule-t is, amit a globális hőmérséklet szempontjából valaha mért legforróbb évben mértek. Egyben ez az eddigi leghosszabb, megszakítás nélküli rekordsorozat az óceáni hőtartalom terén, amit valaha regisztráltak.

Három forró év van mögöttünk

2025, ahogy arról korábban részletesen írtunk, az Európai Unió klímaváltozás-figyelő szervezete szerint a valaha mért harmadik legmelegebb év volt, aminek során a globális átlaghőmérséklet 1,47 fokkal haladta meg az iparosodást megelőző szintet.

Ez az üvegházhatású gázok kibocsátása mellett az óceánok kivételesen magas tengerfelszíni hőmérsékletére volt visszavezethető, amik annak ellenére maradtak ennyire melegek, hogy a tavalyi évet az El Niño–Déli Oszcilláció (ENSO) jelenség La Niña és neutrális fázisai jellemezték.

Grafika: Qubit

A 2023-2025 közötti rekordhőmérsékletek után Carlo Buontempo, a Copernicus klímaváltozás-figyelő szervezet igazgatója szerint elkerülhetetlenné vált a párizsi klímaegyezmény 1,5 fokos klímacéljának átlépése, amire az évtized végig kerülhet sor.