A Prado limitálja a látogatószámot és a helyiekre koncentrál a tömegturizmus helyett

Miközben a világ legnagyobb múzeumai túlzsúfoltsággal és a tömeges turizmus okozta terhekkel küzdenek, a madridi Prado meghúzza a határait: a tavalyi 3,5 milliós látogatócsúcs után az igazgató szerint elérték a plafont – írja az Artnet News.

A Prado, amely olyan korszakos művekkel büszkélkedhet, mint Hieronymus Bosch A Gyönyörök kertje (1490-1510), Francisco Goya 1808. május 3.: Madrid védőinek kivégzése (1814), vagy Diego Velázquez Las Meninas / IV. Fülöp családja (1656) című munkái, tavaly 3 és félmillió látogatót fogadott, 56 ezerrel többet, mint 2024-ben. A múzeum igazgatója, Miguel Falomir most kijelentette, hogy „nincs szükség több látogatóra”, és változásokat jelentett be.

Prado, Madrid, 2025, április Fotó: PAUL HANNA/AFP

A Prado látogatószáma az elmúlt tíz év során több mint 816 ezerrel növekedett. Sajtótájékoztatóján Falomir óva intett a rekordok kergetésétől: „A múzeum sikere összeomlást hozhat, akár a Louvre esetében, ahol bizonyos termek túltelítődtek. Fontos, hogy ne omoljunk össze.”



A Louvre a világ leglátogatottabb múzeuma, 2024-ben 8,7 millió látogatót fogadott, és egy tavaly januárban kiszivárgott levél szerint a múzeum igazgatója, Laurence des Cars arra panaszkodott, hogy a látogatóknak „nincs helyük pihenni” a múzeum megtekintésének „fizikai megpróbáltatásai” után. Közben a romló körülmények és a biztonsági hiányosságok miatt munkavállalói sztrájkokra került sor, és egyre hangosabbá váltak a Des Cars lemondását követelők.

Falomir, aki 2017 óta a Prado igazgatója, bejelentette a „Plan Host” című új múzeumi projektet, amelynek célja a látogatói élmény minőségének megőrzése. Eszerint maximálni fogják a látogatószámot, ennek megfelelően „optimalizálják" a múzeum bejáratait, felülvizsgálják a beengedhető látogatócsoportok méretét, és fotókat sem engednek majd készíteni a termekben.

Múzeumba menni „nem lehet olyan, mint a metróra szállni csúcsforgalomban”, jelentette ki az igazgató. A program az inkluzivitást is hangsúlyozza. Mint Falomir rámutatott, 2025-ben a Prado látogatóinak 65 százaléka külföldi turista volt, most azonban prioritás az intézmény vonzerejének növelése a helyi spanyol közönség számára.

Más népszerű turistacélpontok is felhagynak a látogatószámok mindenáron történő növelésével. Novemberben Pompeii, amely tavaly nyáron rekordszámú, négymillió turistát fogadott, bejelentette, hogy új, napi 20 ezer fős látogatói korlátot vezet be, és a jegyvásárlóknak személyazonosító okmányt kell bemutatniuk. Két évvel korábban az athéni Akropolisz is ugyanilyen 20 ezer fős korlátot vezetett be.

