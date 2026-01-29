Elképesztően részletes sötétanyag-térképet készítettek a James Webb űrtávcsővel
- Link másolása
- X (Twitter)
- Tumblr
A valaha készült egyik legrészletesebb, nagy felbontású sötétanyag-térképet készítették el kutatók a James Webb űrtávcső segítségével – közölte hétfőn az amerikai űrügynökség (NASA).
A Diana Scognamiglio, a NASA JPL kutatóintézetének kozmológusa és kollégái által készített térkép új információkat ad arról, hogy az univerzum 26 százalékát kitevő sötét anyag miként formálja a kozmoszt a legnagyobb skálákon.
A kutatók a James Webb űrtávcsővel egy, a teliholdnál 2,5-szer nagyobb területet figyeltek meg az égbolton, amit korábban már földi teleszkópokkal, valamint a Hubble-űrtávcsővel is vizsgáltak. Az infravörös űrtávcső a földi mérésekhez képest 10-szer, a Hubble-höz képest 2-szer annyi, összesen 800 000 galaxist mutatott ki a területen.
A Nature Astronomy folyóiratban hétfőn ismertetett kutatás eredményei egybevágnak a standard kozmológiai modellel (Lambda-CDM), és arra utalnak, hogy a gravitációs hatása alapján kimutatható sötét anyag jelentős mértékben átfed és összefonódik a normál (barionikus) anyaggal.
„Ez a legnagyobb sötétanyag-térkép, amit valaha a Webb-bel készítettünk, és kétszer olyan éles, mint bármilyen más obszervatóriummal készített sötétanyag-térkép – mondta Scognamiglio. – Korábban csak egy elmosódott képünk volt a sötét anyagról. Most viszont lenyűgöző részletességgel figyelhetjük meg a világegyetem láthatatlan állványzatát, a Webb fantasztikus felbontásának köszönhetően”.
A Webb megfigyelései megerősítik, hogy a sötét anyag és a normál anyag közötti szoros kapcsolat nem véletlen, hanem a sötét anyag gravitációs hatásának eredménye, amivel az univerzum története során magához vonzotta a normál anyagot.
„Ez a térkép megmutatja nekünk, hogy a sötét anyag és a normál anyag mindig ugyanazon a helyen voltak. Együtt nőttek fel” – mondta Richard Massey, a Durhami Egyetem asztrofizikusa és a tanulmány egyik társszerzője.