Elképesztően részletes sötétanyag-térképet készítettek a James Webb űrtávcsővel

A valaha készült egyik legrészletesebb, nagy felbontású sötétanyag-térképet készítették el kutatók a James Webb űrtávcső segítségével – közölte hétfőn az amerikai űrügynökség (NASA).

A James Webb űrtávcső 800 000 galaxist feltáró felvétele, amire a kutatók ráhelyezték a sötét anyag kék színű térképét Fotó: NASA/STScI/J. DePasquale/A. Pagan

A Diana Scognamiglio, a NASA JPL kutatóintézetének kozmológusa és kollégái által készített térkép új információkat ad arról, hogy az univerzum 26 százalékát kitevő sötét anyag miként formálja a kozmoszt a legnagyobb skálákon.

A kutatók a James Webb űrtávcsővel egy, a teliholdnál 2,5-szer nagyobb területet figyeltek meg az égbolton, amit korábban már földi teleszkópokkal, valamint a Hubble-űrtávcsővel is vizsgáltak. Az infravörös űrtávcső a földi mérésekhez képest 10-szer, a Hubble-höz képest 2-szer annyi, összesen 800 000 galaxist mutatott ki a területen.

A James Webb 2026-os sötétanyag-térképe (jobb oldalt) kétszer olyan részletes, mint a 2007-ben a Hubble-űrtávcsővel készült (bal oldalt) Fotó: NASA/STScI/A. Pagan

A Nature Astronomy folyóiratban hétfőn ismertetett kutatás eredményei egybevágnak a standard kozmológiai modellel (Lambda-CDM), és arra utalnak, hogy a gravitációs hatása alapján kimutatható sötét anyag jelentős mértékben átfed és összefonódik a normál (barionikus) anyaggal.

„Ez a legnagyobb sötétanyag-térkép, amit valaha a Webb-bel készítettünk, és kétszer olyan éles, mint bármilyen más obszervatóriummal készített sötétanyag-térkép – mondta Scognamiglio. – Korábban csak egy elmosódott képünk volt a sötét anyagról. Most viszont lenyűgöző részletességgel figyelhetjük meg a világegyetem láthatatlan állványzatát, a Webb fantasztikus felbontásának köszönhetően”.

A Webb megfigyelései megerősítik, hogy a sötét anyag és a normál anyag közötti szoros kapcsolat nem véletlen, hanem a sötét anyag gravitációs hatásának eredménye, amivel az univerzum története során magához vonzotta a normál anyagot.

„Ez a térkép megmutatja nekünk, hogy a sötét anyag és a normál anyag mindig ugyanazon a helyen voltak. Együtt nőttek fel” – mondta Richard Massey, a Durhami Egyetem asztrofizikusa és a tanulmány egyik társszerzője.