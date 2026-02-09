Az emberszabásúak ugyanúgy képesek a színlelt cselekvésre, mint az emberek

A főemlősök az emberhez hasonlóan nemcsak üdvözölni, elköszönni és nevetni, de színlelni is képesek, derül ki a Science folyóiratban február 5-én megjelent tanulmányból.

Az ausztrál Connect Sci tudományos portál ismertetője szerint az amerikai Johns Hopkins Egyetem kutatói egy 43 éves Kanzi nevű bonobóval (Pan paniscus) közösen olyan „teapartikat” rendeztek, ahol képzeletbeli gyümölcslével teli poharakból lehetett inni és elképzelt szőlővel megpakolt tálakból enni.

Kanzi, a 43 éves bonobó Fotó: Ape Initiative

Bár korábban is megfigyelték, hogy a vadon, illetve fogságban élő emberszabásúak színlelő viselkedést produkálnak – például fiatal nőstény csimpánzok botokat újszülöttként ringatnak –, de kontrollált kísérleti körülmények között eddig nem vizsgálták a jelenséget.

A Johns Hopkins kutatóinak Kanzival végzett tesztjei elsőként bizonyítják, hogy egy bonobó tökéletesen tisztában van azzal, hogy mikor színlel egy cselekvés-sort és mikor nem. A modern ember és az emberszabású fajok utolsó közös őse 6 és 9 millió évvel ezelőtt élt. A kutatók szerint eredményeik arra utalnak, hogy a képzelőerő legalább ilyen hosszú ideje része a Hominoideák viselkedési repertoárjának. A Johns Hopkin gárdája a következőkben arra készül, hogy a képzelet más aspektusait is tesztelje, alaposan megvizsgálva, hogy más fajok is képesek-e efféle szerepjátékokra.