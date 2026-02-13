Szinte észrevétlenül is kialakulhatnak fekete lyukak, nem kell hozzá szupernóva-robbanás

A fekete lyukak kialakulását eddig rendkívül heves eseményként gondoltuk el: egy haldokló csillag felrobban, majd maradványainak egy része összeomlik, rendkívül sűrű objektumot hozva létre, amelynek gravitációja olyan erős, hogy sem anyag, sem fény nem szabadul ki belőle. Új megfigyelések szerint azonban a folyamat váratlanul csendes is lehet.

Kutatók egy nagyméretű, fényes csillagot követtek nyomon, amely szupernóva-robbanás nélkül alakult át fekete lyukká. Az M31-2014-DS1 nevű csillag az Androméda-galaxisban helyezkedett el, amely a Tejútrendszer szomszédja, mintegy 2,5 millió fényévre a Földtől. A megfigyelések alapján a csillag négy évtizeden át, 2014-ig ragyogott, majd 2015-ben kifényesedett, ezt követően pedig szinte teljesen eltűnt a szem elől – ami összhangban van azzal, hogy fekete lyukká alakult, írja cikkében a Reuters.

A jelenségről szóló tanulmány a Science folyóiratban jelent meg. Vezető szerzője, Kishalay De asztrofizikus, a Flatiron Institute és a Columbia Egyetem munkatársa a Reutersnek így kommentál: „Ez a valós idejű megfigyelés bizonyítékot szolgáltat a fekete lyuk kialakulására és arra, hogy ilyesmi szupernóva-robbanás nélkül is létrejöhet. Valamint megmutatja, hogy már a Nap tömegének körülbelül 13-szorosát elérő csillagokból is kialakulhat fekete lyuk.”

Noha több mint 50 éve tudjuk, hogy léteznek fekete lyukak, még mindig nagyon korlátozott megfigyelési bizonyítékunk van arról, hogyan alakulnak csillagok fekete lyukká, teszi hozzá a kutató. Egy nagy tömegű csillag robbanása rendszerint úgynevezett neutron csillagot hagy maga után, amely rendkívül sűrű objektum, bár nem annyira, mint egy fekete lyuk. Egy ilyen szupernóva bizonyos esetekben – a csillag tömegétől és más tényezőktől függően – fekete lyukat is létrehozhat, de megfigyelések alapján nehéz igazolni, hogy ez valóban megtörtént.

Az M31-2014-DS1 esetében a mag összeomlása által keltett lökéshullám nem tudott elegendő energiát felhalmozni ahhoz, hogy felrobbantsa a csillagot – ezt sikertelen szupernóvának nevezzük. A gravitáció kerekedett felül, ami fekete lyuk kialakulásához vezetett.