Irtózatos károkat okoz a klímaváltozás Európában, és még csak most jön a feketeleves

Évente 45 milliárd eurós károkat okoz az extrém időjárás Európában, ötször annyit, mint a nyolcvanas években, az Európai Unió pedig nincs felkészülve a további károk kezelésére – állítja az Európai Éghajlatváltozási Tudományos Tanácsadó Testület, amely 15 független szakértőből áll, és ami tudományos tanácsokkal segíti az unió klímasemlegességi törekvéseit. Ottmar Edenhofer, a testület elnöke szerint a klímaváltozás kihívásaihoz történő alkalmazkodás elkerülhetetlen: csak így lehet az európai emberek életét és megélhetését megóvni, az eddigiek alapján pedig úgy tűnik, hogy az EU eddigi lépései nem elegendőek ehhez.

A portugáliai Santarem városa a Leonardo vihar elvonulása után: a klímaügyi testület szerint a jövőben egyre több áradásra kell majd felkészülni Európában Fotó: STRINGER/Anadolu via AFP

Edenhofer szerint az európai klímaügyi intézkedések összeszedetlenek, koordinálatlanok, és elegendő pénz sem jut rájuk. A kár emberéletekben is mérhető, de az alkalmazkodás hiánya Európa versenyképességét is veszélyezteti. A testület szerint Európának 2,8-3,3 fokos felmelegedésre kell felkészülnie 2100-ig, ennek keretein belül pedig a tagállamoknak elegendő pénzt kell fordítaniuk az ezzel járó kihívásokra, így például támogatniuk kellene az aszály sújtotta mezőgazdaságot, fel kellene készíteniük a városokat az eddiginél erősebb hőhullámokra, illetve biztosítási programokat kellene kidolgozniuk az extrém időjárás okozta károkra.

Túllőttünk a célon

Három rekordmeleg év után az már korábban nyilvánvalóvá vált, hogy a párizsi egyezményben felállított 1,5 fokos hőmérsékleti küszöb átlépése elkerülhetetlen, ezért most nem ennek a klímacélnak a betartása a cél, hanem a túllépésére való felkészülés. Carlo Buontempo, a Copernicus klímaváltozás-figyelő szervezet igazgatója szerint az ezzel járó kockázatok aszerint fokozódnak, hogy mennyire is lépjük át a 1,5 fokos küszöböt: minél jobban, annál súlyosabb következményekkel kell számolnunk.

Külön kockázatot jelent, hogy a másfél fokos klímacél átlépése után már nem fokozatos, hanem láncreakciószerű és visszafordíthatatlan éghajlati változások következhetnek be. A kutatók 16 éghajlati fordulópontot tartanak számon, ezek pedig egymással is összefüggésben állhatnak, ezek közül a Föld már többet is vészesen megközelített, íg például egy tavalyi kutatás szerint a trópusi korallzátonyok pusztulása és a Labrador-tengeri áramlatok összeomlása már 10 éven belül bekövetkezhet.

A kibocsátás csökkentése mellett a felkészülés és a károk elhárítása is fontos, ehhez pedig az ESABCC szerint a közös cselekvés kulcsfontosságú: ha egy ország nem teszi meg a szükséges lépéseket, az az egész régió biztonságát is veszélybe sodorhatja. Laura Diaz Anadon, a tanács alelnöke szerint az uniónak először is az élelmiszer-, víz- és energiabiztonságról kell gondoskodnia. Ez Jette Bredahl Jacobsen, a testület egy másik alelnöke szerint nem lesz elegendő a problémák megelőzésére vagy elhárítására: a károk mindenképp bekövetkeznek, de a felkészüléssel mérsékelhetőek lesznek.