Egyetlen adag DMT terápiával együtt gyors és tartós javulást hozhat a depresszióban szenvedőknek

Az Imperial College London egyetemen már negyedik éve vizsgálják a pszichedelikus szerek különböző hatásait, és egy friss eredmény a dimetiltriptamin (DMT) nevű intenzív anyag potenciáljára mutat rá: már a szer egyetlen adagja – pszichoterápiával kombinálva – gyors és tartós javulást hozhat a major depresszióban szenvedő betegeknek. A 34, közepesen súlyos vagy súlyos, másfajta kezelésre nem reagáló depresszióval élő páciens bevonásával végzett kutatásban azok, akik 21,5 milligramm DMT-t kaptak intravénásan, jelentős tünetcsökkenést mutattak a placebót kapó csoporthoz képest. Az antidepresszív hatás minimum három hónapig fennmaradt, és néhány résztvevő még fél évvel később is javulásról számolt be.

A klinikai vizsgálat minden résztvevője pszichoterápiában és utánkövetésben is részesült. A kutatás második szakaszában mindegyik résztvevőt alávetették a DMT-vel támogatott terápiának, ám azoknál, akik összesen két adagot kaptak, nem mutatkozott további előny, ami arra utal, hogy egyetlen alkalom is elegendő lehet. A vizsgálatot a Cybin UK neuropszichiátriai vállalat tervezte, finanszírozta és szponzorálta.

A DMT az ayahuasca nevű, dél-amerikai sámánszertartásokban használt főzet egyik hatóanyaga; intenzív, de viszonylag rövid, mintegy 25 perces hallucinogén élményt vált ki, amely ennyi idő alatt is jóval erőteljesebb lehet, mint a varázsgombákban található pszichoaktív anyag, a pszilocibin hatása.

A kutatók szerint az eredmények tovább erősítik azokat a bizonyítékokat, hogy a pszichedelikus szerekkel támogatott terápia segítséget nyújthat annak a több száz millió embernek, akik világszerte kezelésre rezisztens depresszióban szenvednek, vagyis legalább két antidepresszáns gyógyszerre sem reagáltak. Közülük körülbelül minden második ember a mindennapi tevékenységek hatékony ellátásával is küzd. A pszichedelikumok feltehetően úgy fokozzák a pszichoterápia hatását, hogy megtörik a berögzült, káros gondolkodási mintákat – az ilyen terápiák széleskörű engedélyezése előtt még vannak akadályok, de például a pszilocibines terápiák akár még idén zöld utat kaphatnak az Egyesült Királyságban, legalábbis speciális magánklinikákon.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: