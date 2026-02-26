Íme egy dinoszaurusz, ami könnyebb volt, mint egy csirke

Egy csirkénél is könnyebb volt egy húsevő dinoszaurusz – írta meg szerdán a New Scientist egy friss kutatás alapján, ami átírja a kis termetű alvarezsauridae dinoszauruszok evolúciójáról alkotott képünket.

Az Alnashetri cerropoliciensis művészi rekonstrukciója Illusztráció: Gabriel Díaz Yantén, Universidad Nacional de Río Negro

A 95 millió éves Alnashetri cerropoliciensis fosszíliáját Argentínában fedezték fel, Patagónia északi részén, még 2014-ben. A faj első példányára két évvel korábban bukkantak rá Peter Makovicky, a Minnesotai Egyetem paleontológusa és kollégái, de akkor a töredékes leletek miatt nem tudtak többet megállapítani, mint hogy az alvarezsauridae-k közé sorolható.

Az Alvarezsauridae család a theropoda húsevő dinoszauruszok maniraptora csoportjának korai képviselői közé tartozik. A 97-66 millió évvel ezelőtt élt dinoszauruszok apró, zömök mellső végtagokkal és madárszerű kezekkel rendelkeztek (a madarak rendszertanilag szintén maniraptora dinoszauruszok közé tartoznak, de evolúciójuk más ágon folytatódott, mint az alvarezsauridae-ké).

„A teljes csontvázzal hirtelen minden információ rendelkezésünkre állt ahhoz, hogy megértsük, miben hasonlított az Alnashetri más fajokra és miben tért el tőlük” – mondta Makovicky. A fosszília ahhoz is kulcsfontosságú volt, hogy megértsék, miként alakulhatott ki a dinoszauruszcsoport szokatlan anatómiája.

Az új fosszília alapján a fajnak nagyon hosszú, karcsú lábai, valamint meglepően hosszú mellső végtagjai voltak, amik három, jól fejlett ujjat őriztek meg. A csontok részletes elemzése, amit a Nature folyóiratban szerdán közöltek, feltárta, hogy az egyed egy legalább négy éves, kifejlett állat volt, ami nagyjából 700 grammot nyomott. „Ez az egyed tényleg parányi, kisebb mint egy csirke” – mondta Makovicky.

Korábban a paleontológusok úgy vélték, hogy a kis termetű alvarezsauridae dinoszauruszok zömök, és nagyon rövid mellső végtagjai, valamint parányi fogai a hangyákra és a termeszekre specializálódott táplálkozásuk jelei. Az Alnashetri ugyanakkor nem illeszkedik ebbe a sémába: nem csökevényesek sem a fogai, sem a mellső végtagjai, így sokkal tipikusabb theropoda testfelépítést mutatott – vagyis a csoport evolúcióját elsődlegesen nem a hangyaevéshez történő alkalmazkodás mozgatta.