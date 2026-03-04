A Qubit+ tartalmai Alkotmányos puccs Merre tovább Magyarország? Vízőrzők mozgalma Maurer Dóra matematikája Világokat álmodó AI Hitler és a WC-kefék

Rekordmeleggel térhet vissza 2026-ban az El Niño

Vajna Tamás
március 4.
tudomány

Miután tavaly másodpercenként 12 hirosimai atombomba energiájának megfelelő hőt nyeltek el az óceánok, három rekordmeleg év után, 2026 elején kiderült, hogy elkerülhetetlen a 1,5 fokos klímacél túllépése.

A Meteorológiai Világszervezet (WMO) legfrissebb, március 3-án kiadott jelentése szerint a közelmúltbeli gyenge La Niña jelenség várhatóan „El Niño-Déli Oszcilláció (ENSO)-semlegessé” válik, ami az év későbbi szakaszában egy melegedő El Niño epizóddá alakulhat át. „A legutóbbi, 2023-24-es El Niño az öt legerősebb feljegyzett jelenség közé tartozott, és szerepet játszott a 2024-ben tapasztalt rekord globális hőmérsékletekben” – idézi a a világszervezet keddi sajtóközleménye Celeste Saulót, a WMO főtitkárát.

Az El Niño/La Niña Déli Oszcilláció (ENSO) tudományos illusztrációja
Fotó: JUAN GAERTNER/SCIENCE PHOTO LIBR/Science Photo Library via AFP

Mindez a Csendes-óceán középső és keleti egyenlítői részén a felszíni hőmérséklet időszakos, nagymértékű növekedését veti előre, amihez a trópusi légkör cirkuláció, valamint a szél-, a légnyomás- és a csapadékminták változásai társulnak.

Esélylatolgatás

A WMO előrejelzései szerint 2026 márciusa és májusa között 60 százalék az esélye az ENSO-semleges állapotnak.

Az előrejelzés bizonytalansága azonban idővel növekszik. A WMO szerint az évnek ebben a szakaszában kiadott előrejelzések jellemzően kevésbé megbízhatók az úgynevezett boreális tavaszi előrejelezhetőségi korlát miatt.

„Az El Niño és a La Niña szezonális előrejelzései segítenek elkerülni a több millió dolláros gazdasági veszteségeket, és alapvető tervezési eszközök az olyan éghajlatérzékeny ágazatokban, mint amilyen a mezőgazdaság, az egészségügy, az energia- és a vízgazdálkodás. Emellett kulcsfontosságú részét képezik a WMO által nyújtott éghajlati információknak, amelyek támogatják a humanitárius műveleteket és a katasztrófakockázat-kezelést, és ezáltal életeket mentenek” – fogalmaz a közleményben a WMO főtitkára.

Az olyan nagyléptékű éghajlati események, mint az El Niño és a La Niña, az ember okozta éghajlatváltozás tágabb kontextusában zajlanak, amely hosszú távon növeli a globális hőmérsékletet, súlyosbítja a szélsőséges időjárási és éghajlati eseményeket, és hatással van az évszakos csapadék- és hőmérsékleti mintázatokra.

Az átfogóbb éghajlati kilátások biztosítása érdekében a WMO rendszeresen kiad Globális Szezonális Éghajlati Frissítéseket (GSCU) is. A frissítések a felszíni hőmérséklet és a csapadék globális és regionális anomáliáit, valamint azok alakulását a következő évszakban is figyelemmel kísérik. A legfrissebb frissítés szerint 2026 márciusától májusáig széles körben elterjedt globális esélye van az átlag feletti szárazföldi felszíni hőmérsékleteknek. Az egyenlítői Csendes-óceán térségében a csapadék-előrejelzések tartós La Niña-szerű mintázatot mutatnak, de a világ más részein vegyesebb a kép.

