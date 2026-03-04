Rekordmeleggel térhet vissza 2026-ban az El Niño

Miután tavaly másodpercenként 12 hirosimai atombomba energiájának megfelelő hőt nyeltek el az óceánok, három rekordmeleg év után, 2026 elején kiderült, hogy elkerülhetetlen a 1,5 fokos klímacél túllépése.

A Meteorológiai Világszervezet (WMO) legfrissebb, március 3-án kiadott jelentése szerint a közelmúltbeli gyenge La Niña jelenség várhatóan „El Niño-Déli Oszcilláció (ENSO)-semlegessé” válik, ami az év későbbi szakaszában egy melegedő El Niño epizóddá alakulhat át. „A legutóbbi, 2023-24-es El Niño az öt legerősebb feljegyzett jelenség közé tartozott, és szerepet játszott a 2024-ben tapasztalt rekord globális hőmérsékletekben” – idézi a a világszervezet keddi sajtóközleménye Celeste Saulót, a WMO főtitkárát.

Az El Niño/La Niña Déli Oszcilláció (ENSO) tudományos illusztrációja Fotó: JUAN GAERTNER/SCIENCE PHOTO LIBR/Science Photo Library via AFP

Mindez a Csendes-óceán középső és keleti egyenlítői részén a felszíni hőmérséklet időszakos, nagymértékű növekedését veti előre, amihez a trópusi légkör cirkuláció, valamint a szél-, a légnyomás- és a csapadékminták változásai társulnak.

Esélylatolgatás

A WMO előrejelzései szerint 2026 márciusa és májusa között 60 százalék az esélye az ENSO-semleges állapotnak.

Az előrejelzés bizonytalansága azonban idővel növekszik. A WMO szerint az évnek ebben a szakaszában kiadott előrejelzések jellemzően kevésbé megbízhatók az úgynevezett boreális tavaszi előrejelezhetőségi korlát miatt.

„Az El Niño és a La Niña szezonális előrejelzései segítenek elkerülni a több millió dolláros gazdasági veszteségeket, és alapvető tervezési eszközök az olyan éghajlatérzékeny ágazatokban, mint amilyen a mezőgazdaság, az egészségügy, az energia- és a vízgazdálkodás. Emellett kulcsfontosságú részét képezik a WMO által nyújtott éghajlati információknak, amelyek támogatják a humanitárius műveleteket és a katasztrófakockázat-kezelést, és ezáltal életeket mentenek” – fogalmaz a közleményben a WMO főtitkára.

Az olyan nagyléptékű éghajlati események, mint az El Niño és a La Niña, az ember okozta éghajlatváltozás tágabb kontextusában zajlanak, amely hosszú távon növeli a globális hőmérsékletet, súlyosbítja a szélsőséges időjárási és éghajlati eseményeket, és hatással van az évszakos csapadék- és hőmérsékleti mintázatokra.

Az átfogóbb éghajlati kilátások biztosítása érdekében a WMO rendszeresen kiad Globális Szezonális Éghajlati Frissítéseket (GSCU) is. A frissítések a felszíni hőmérséklet és a csapadék globális és regionális anomáliáit, valamint azok alakulását a következő évszakban is figyelemmel kísérik. A legfrissebb frissítés szerint 2026 márciusától májusáig széles körben elterjedt globális esélye van az átlag feletti szárazföldi felszíni hőmérsékleteknek. Az egyenlítői Csendes-óceán térségében a csapadék-előrejelzések tartós La Niña-szerű mintázatot mutatnak, de a világ más részein vegyesebb a kép.