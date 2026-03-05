Teljesen átírhatja a kréta időszaki európai állatvilág eredetéről alkotott képünket egy bakonyi őskrokodil

Szárazföldi őskrokodilra bukkantak magyar kutatók a Bakonyban – derül ki az ELTE szerdai közleményéből. A dinoszauruszokkal egyidőben, a késő kréta korban élt állat kivételes állapotban fennmaradt koponyájára Iharkúton találtak rá, ami most először lehetővé tette az őshüllő kinézetének rekonstruálását.

A Doratodon carcharidens 80-85 millió évvel ezelőtt élt az európai szigetvilágban. A kis termetű állat apró gerincesekre vadászott élőhelyén, amiket pengeszerű, fűrészelt fogaival ragadott meg. Életmódja így jelentősen eltért a ma élő, vízhez kötött krokodilokétól.

A Doratodon carcharidens művészi rekonstrukciója Fotó: Zsoldos Márton

A koponyaleletet Szegszárdi Máté és Ősi Attila, az ELTE TTK Őslénytani Tanszékének kutatói, valamint Rabi Márton, a Tübingeni Egyetem Őslénytani Tanszékének paleontológusa tanulmányozták, aminek eredményéről a Scientific Reports folyóiratban januárban megjelent tanulmányukban számoltak be.

A lelet két darabban került elő, négy év különbséggel. Az első egy részleges koponya, a másik pedig a pengeszerű fogakat őrző felső állkapocs volt. „A legnagyobb meglepetésünkre a két darab tökéletesen illeszkedett egymáshoz, kétségtelenül ugyanahhoz az egyedhez tartozott” – mondta Ősi.

A Doratodon carcharidens koponyája Fotó: Rusznák Gábor/ELTE

A koponyalelet alapján a kutatók fel tudták tárni az állat evolúciós rokonsági kapcsolatait. Ez megcáfolta azt, hogy a Doratodon az Afrikából és Dél-Amerikából ismert szárazföldi, húsevő krokodilokkal mutatna hasonlóságot, és Afrikából vándorolt volna Európába. Az állat ehelyett egy északi eredetű krokodilcsoporthoz tartozott, aminek rokonai Észak-Amerikában és Ázsiában éltek.

Ha a bakonyi őskrokodil tényleg északi eredetű, akkor a kutatók szerint újra kell gondolni más kihalt európai gerinces fajok, köztük dinoszauruszok vándorlásának történetét is, ami sokszor töredékes leletekre és bizonytalan rokonsági kapcsolatokra támaszkodik.

A Doratodon fosszíliájának vizsgálata arra mutat, hogy ezek az állatok olyan evolúciós ágakhoz tartoztak, amik Laurázsia és Gondwana szétválása előtt jelentek meg Európában és maradtak fenn évmilliókon át. „Így megoldódni látszik az ellentmondás, az őslénytani bizonyítékok mégsem mondanak ellent a korábbi geológiai adatoknak: Európa minden bizonnyal Ázsiával és Észak-Amerikával együtt korán levált a déli Gondwana szuperkontinensről” – mondta Rabi.