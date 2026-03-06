A fogyás sokkal nehezebben megy akkor, ha stresszesek, vagy túlterheltek vagyunk

A fáradtság, a stressz vagy a gondokkal, aggodalmakkal teli állapot az egyik legnagyobb akadálya a fogyásnak, állítják pszichológusok. Ezekben az állapotokban ugyanis sokkal nehezebb ellenállni a csábító jutalmaknak, például a magas kalóriatartalmú ételeknek. Egy kutatás azt mutatta, ez a fajta önkontroll nehezebb azok számára, akiknek a memóriája túlterhelt, írja a Psyblog.

Az erről szóló tanulmány a Psychological Science folyóiratban jelent meg. Vezető szerzője, Poppy Watson így magyarázza az eredményt: „Az állandó aggódás vagy stressz egyenértékű a kísérletünkben alkalmazott jelentős memória-terheléses helyzettel. Ez befolyásolja az emberek képességét arra, hogy kontroll-erőforrásaikat úgy használják, hogy az segíthesse őket a környezetükben lévő nem kívánt ingerek kezelésében.” Különösen igaz ez az alkohol vagy a fast food esetében, állítja a kutató.

A vizsgálat során a résztvevőknek olyan tesztet kellett elvégezniük, amely azt mérte, mennyire tudják kontrollálni a figyelmüket, miközben párhuzamosan más dolgokon is gondolkodniuk kellett. Például az egyik kísérletben egy számsort kellett megjegyezniük – ez azt a helyzetet szimulálta, amikor sok gond és aggodalom jár a fejünkben. Az eredmények azt mutatták, hogy amikor számokat is meg kellett jegyezni, a résztvevők sokkal nehezebben tudták elkerülni a csábító jutalmat. Nehéz volt megállniuk, hogy ne nézzenek rá azokra az ingerekre, amelyek a jutalom mértékét jelképezték — ezek színes körök voltak —, még akkor is, amikor pénzt kaptak azért, hogy próbálják figyelmen kívül hagyni ezeket.

Watson így összegez: „Ha nagy kognitív nyomás alatt állsz, stressz vagy fáradtság következtében, akkor érdemes elkerülni azokat a helyzeteket, amelyekben csábító ingerekkel találkozhatsz.”

