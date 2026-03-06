Bill Gates építheti az első, negyedik generációs atomreaktort az Egyesült Államokban

Bill Gates nukleáris energia-startupcége, a TerraPower megkapta az engedélyt az Egyesült Államok illetékes szerveitől egy next-gen, azaz 4. generációs generációs atomreaktor megépítésére Wyoming államban, adja hírül a Verge. Ez az első kereskedelmi léptékű, fejlett nukleáris erőmű, amely megkapta ezt a szövetségi engedélyt, és egyben az első olyan kereskedelmi célú reaktor lesz, amelyet az Egyesült Államokban közel egy évtized után építenek.

A wyomingi erőmű befejezése 2030-ban várható. A TerraPower azon cégek közé tartozik, amelyebb kisebb és hatékonyabb reaktorok fejlesztéséért szállnak versenybe, hogy segítsék az elektromos hálózatokat, amelyekre egyre nagyobb terhelést jelentenek az AI-adatközpontok.

Bill Gates két éve úgy nyilatkozott, hogy szerinte az atomenergia segíthet a klímaválság megoldásában, olyan reaktorokkal, amelyek minimalizálják a problémákat „a biztonság, az üzemanyag-felhasználás vagy a hulladékkezelés szempontjából”.

A hagyományos, vízhűtéses atomerőművekkel szemben a TerraPower 345 megawattos „Natrium” nevű reaktora folyékony nátriumot használ hűtőközegként, ez alacsonyabb nyomáson teszi lehetővé a működést. Az erőmű ezen kívül különleges, olvasztott só alapú energiatároló rendszert is tartalmaz, amely lehetővé teszi, hogy a teljesítményt könnyen 500 megawattra növeljék, amikor a villamosenergia-igény megugrik.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: