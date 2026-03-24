Egyes városi madarak elkezdték gyűjteni a cigarettacsikkeket

Egyes urbanizált madárfajok különös szokást alakítottak ki: cigarettacsikkeket tesznek a fészkeikbe. Nagy-Britanniában néhány énekesmadár még szabadtéri hamutálakban is fészkel, Mexikóban pedig a madarak szétszedik a cigarettákat és úgy építik be a fészkükbe – írja a New York Times.

Egy új kutatás megvilágítja, a városban élő madarak közül a kék cinegék miért vették fel ezt a szokást: a dohányban található mérgező ugyanis anyagok távol tarthatják a parazitákat a fészküktől. Az erről szóló tanulmány az Animal Behaviour című folyóiratban jelent meg. A cigarettacsikkek mintegy négyezer kémiai vegyületet tartalmaznak, köztük nikotint, arzént, policiklusos aromás szénhidrogéneket és nehézfémeket, ezek az anyagok pedig elriasztanak bizonyos kártevőket.

Kék cinege Fotó: PATRICK PLEUL/dpa Picture-Alliance via AFP

A kék cinegék odúlakó madarak, a fészkük pedig ideális élőhely vérszívó paraziták, például kullancsok, bolhák, döglegyek számára is. A lengyel Lódzi Egyetem (Uniwersytet Łódzki) kutatói városi parkokban és erdőkben vizsgálták a kék cinegéket. Összesen 99 madár egészségi állapotát követték nyomon, amelyek három különböző típusú odúban keltek ki. Az egyik csoport hagyományos odúkban élt, ez volt a kontrollcsoport. A második csoport sterilizált műmohával és vattával bélelt fészket kapott, a harmadik fészkeibe pár használt cigarettacsikket helyeztek.

A kikelés után tizenhárom nappal minden fészekből három fióka súlyát megmérték és vérmintát vettek tőlük. A vizsgálatok azt mutatták, hogy mind a steril fészekben, mind a cigarettacsikkel ellátott fészekben nevelkedett fiókák egészségesebbek, mint a hagyományos fészekben élők.

A fiókák kirepülése után a kutatók megvizsgálták az összes fészekanyag parazitafertőzöttségét. A kártevők a természetes fészkekben voltak a leggyakoribbak, míg a steril anyagokkal bélelt fészkekben szinte teljesen hiányoztak. A csikkes fészkekben valamivel kevesebb élősködő volt, különösen döglegyek és bolhák.

Constantino Macías García mexikói kutató, aki több mint egy évtizede tanulmányozza a madarak cigarettahasználatát, figyelemre méltónak nevezte a lengyel kutatást. Arról számolt be, hogy Mexikóvárosban a pintyek és verebek szétszedik a cigarettákat, mert ha szétterítik a szűrő rostjait, a riasztó anyagok jobban érintkeznek a fiókákkal.

Mexikóvárosban azt találták, hogy a házi verebek és házi pintyek átlagosan 8–10 cigarettacsikket építenek be fészkeikbe. Amikor a kutatók több kullancsot helyeztek a fészkekbe, a nőstény pintyek több csikket szereztek be. A dohány hatása nem korlátozódik pusztán a parazitákra, a mexikói eredmények szerint a fiókák kikelési és kirepülési mutatói és immunválaszai javultak a csikkek számának növekedésével. Ugyanakkor a vérmintáik genetikai károsodás jeleit is mutatták, amelyek hosszú távú hatásai egyelőre ismeretlenek.

