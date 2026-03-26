Két űrtávcsövet irányítottak a Szaturnuszra, hogy feltárják légkörének titkait

Káprázatos felvételeket tett közzé szerdán a Szaturnuszról az amerikai űrügynökség (NASA), amiket a James Webb és a Hubble űrtávcsövek készítettek. A fény különböző hullámhosszain végzett megfigyelések a kutatóknak gazdagabb betekintést nyújtanak a gázóriás légkörének dinamikus folyamataiba.

A Szaturnusz a James Webb (bal oldalt) infravörös tartományban és a Hubble (jobb oldalt) látható fényben készült felvételein Fotó: NASA, ESA, CSA, STScI, Amy Simon (NASA-GSFC), Michael Wong (UC Berkeley); Image Processing: Joseph DePasquale (STScI)

Mindkét űrteleszkóp a Szaturnusz felhősávjairól és ködrétegeiről visszaverődő fényt észleli, de míg a Hubble látható fényben végzett megfigyelése a bolygó finom színváltozásait tárja fel, addig a Webb infravörös megfigyelése a légkör különböző rétegeiben érzékeli a felhőket és vegyületeket, a mélyen fekvő felhőktől egészen a ritka felsőlégkörig.

A Szaturnusz a James Webb űrtávcső felvételén Fotó: NASA, ESA, CSA, STScI; Image Processing: Joseph DePasquale (STScI)

A megfigyelések révén a NASA szerint a kutatók több különböző magasságban „metszhetik át” a Szaturnusz légkörét, mintha egy hagymát hámoznának meg. A két űrteleszkóp így különböző részeit meséli el a Szaturnusz történetének, együtt hozzásegítve a kutatókat annak megértéséhez, hogy miként működik a gázóriás légköre egy háromdimenziós, összekapcsolt rendszerként.

A James Webb felvételén egy hosszú életű futóáramlás (jet stream) kanyarog a bolygó északi féltekéjének közepes szélességein, közvetlenül alatta pedig egy halvány folt tűnik fel, ami a 2010-2012 közötti „Nagy Tavaszi Vihar” maradványa.

A Szaturnusz a Hubble űrtávcső felvételén Fotó: NASA, ESA, STScI, Amy Simon (NASA-GSFC), Michael Wong (UC Berkeley); Image Processing: Joseph DePasquale (STScI)

A most közölt, 2024 augusztusi Hubble és novemberi James Webb felvételek kiegészítik a NASA Cassini űrszondájának megfigyeléseit, ami 2004 és 2017 között tanulmányozta a Szaturnuszt és holdjait.