Íme a Föld, ahogy a Hold felé tartó űrhajósok látják

Tartalmas órákon van túl az Artemis–2 küldetés legénysége: magyar idő szerint csütörtökre virradóra sikeresen útnak indult a misszió, majd azóta egy vécéválságot is sikerrel küzdöttek le az Orion fedélzetén, pénteken pedig az űrhajót a Hold felé tartó pályára helyező rakétamanővert is letudták.

Ennek örömére a NASA közzé is tett két fotót, amit a küldetés parancsnoka, Reid Wiseman készített. Az első fotón azt láthatjuk, hogy milyen látvány tárul a történelmi misszión lévő űrhajósok elé, amikor odapillantanak az Orion ablakára, és a háttérből kikandikál a bolygó, amit elhagytak.

De természetesen készített egy olyan képet is, ahol teljes valójában megcsodálhatjuk a Földet. A fotón ráadásul a NASA közlése szerint két sarki fényt is láthatunk (a bal alsó és a jobb felső sarokban), valamint az úgynevezett állatövi fényt (jobb alul), amely akkor keletkezik, amikor az interplanetáris anyag milliméteresnél is kisebb porszemcséit megvilágítja a napfény.

Frissítés (20:11) – Rövid idővel cikkünk megjelenése után még két fotót közzétett a NASA, legyenek meg itt ezek is. Az első néhány perccel az előző kép után készült, csak rövidebb záridővel, így maga a bolygó képe sötétebb, cserébe itt-ott jól látszik rajta a nagyobb városi csomópontok mesterséges esti fénykibocsátása.

És készült egy fotó a terminátorról is – ez a neve a csillagászatban az égitestek nappali és éjszakai részét elválasztó vonalnak.

Az Artemis–2 tesztrepülés célja a 2028-ra kitűzött újbóli amerikai holdraszállás előkészítése. Ha a 10 napos út során az Orion jól vizsgázik és az űrhajósok biztonságosan hazatérnek, az jelentős lökést ad majd az amerikai holdprogramnak, de nem oldja meg a NASA előtt álló legnagyobb kihívást, egy repülésre kész holdkomp hiányát, aminek megépítéséért a SpaceX és a Blue Origin űrvállalatok versengenek egymással.