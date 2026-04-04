A sarló alakú Földről és a Holdról is küldött fotókat az Artemis–2 legénysége

„Félúton járunk” – írták ki a NASA Artemis programjának X-oldalára magyar idő szerint szombat hajnal 4 órakor. Mire ez a cikk megjelenik, az Artemis–2 küldetés négy űrhajósa több mint 263 ezer kilométer távolságban lesz majd a Földtől, és alig 192 ezer kilométerre a Holdtól.

A szombati posztot ezzel a képpel illusztrálták – itt még elég kicsi, de már bőven látótávolságban van a megcélzott égitest.

Forrás: NASA

Azért készült egy nagyobb felbontású fotó is a Holdról.

Forrás: NASA

A Hold látványa kevésbé meglepő, még a Földről nézve is, de saját bolygónkat már jóval ritkábban láthatjuk sarlóként – szerencsére ezt a pillanatot is megörökítették az űrhajósok.

Forrás: NASA

De a NASA azt sem felejti el hangsúlyozni, hogy az űrhajósok kőkemény munkát végeznek a misszió során, így valószínűleg Christina Koch sem filmet néz éppen a tabletjén az alábbi fotón, ami az Orion űrhajó belsejében készült.

A Hold megkerülését amerikai idő szerint hétfőn, magyar idő szerint kedd kora hajnalban kezdheti meg a legénység; a küldetés során több mint 6500 kilométerre távolodnak el a Hold túlsó oldalától, így megdöntik a Földtől valaha legmesszebb utazó emberek rekordját.

A Qubiten végigkövetjük az Artemis–2 útját: az elmúlt napokban írtunk a küldetés hátteréről és az indításról, a legénység átmeneti vécéproblémájáról, a pénteki kulcsfontosságú rakétamanőverről, és bemutattuk a Földről készült első fotókat is az Orion fedélzetéről.