Nézd élőben, ahogy az Artemis–2 űrhajósai elrepülnek a Hold mellett!
Órákon belül elrepül a Hold mellett az amerikai űrügynökség Orion űrhajóján utazó négy űrhajós. Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch amerikai és Jeremy Hansen kanadai asztronauta magyar idő szerint kedd 1:02-kor 6550 kilométerre közelítik meg a felszínt, ahogy űrhajójukkal elhaladnak a Hold túlsó oldala mögött.
A Hold megkerülése után Wiseman, Glover, Koch és Hansen lesznek az emberiség történetében a Földtől legtávolabb utazó űrhajósok, amivel megdöntik az Apollo–13 legénysége által 1970-ben felállított rekordot. Egyben ez az első alkalom, hogy egy női, egy színesbőrű és egy nem amerikai űrhajós eljut a Holdhoz, aminek közelébe 53 év után tér vissza az Egyesült Államok.
A négy űrhajós 20:45-kor kezdi meg a Hold megfigyelését. Ahogy a Föld szemszögéből a Hold mögé érnek, kedden 0:44-től közel 40 percre megszakad a kapcsolat az űrhajó és a houstoni irányítás között. Az Integritynek nevezett Orion űrhajó 1:02-kor kerül legközelebb a Holdhoz, és 1:07-kor távolodik el leginkább a Földtől, 406 772 kilométerre.
Az űrhajósok 1:25-kor pillantják majd meg újra a Földet, ahogy bolygónk előbukkan a Hold mögül, és ekkor lehetőséget kapnak arra, hogy elkészítsék az Apollo–8 ikonikus „Földkelte” felvételének modern változatát. De a különleges pillanatok ezzel nem érnek véget: 2:35 és 3:32 között az űrhajósok napfogyatkozást figyelhetnek majd meg, ahogy a Hold egy időre kitakarja a Napot.
Ahogy az egész Artemis–2 küldetést, a NASA a Hold megközelítését is élőben közvetíti
Egy holdtenger, amit most lát először emberi szem
Wiseman, Glover, Koch és Hansen hétfőn reggel 6:41-kor érték el a Hold vonzáskörzetét, amitől kezdődően az Orion pályáját már elsősorban a Hold gravitációja határozza meg.
Ekkor készült ez a fenti felvétel is, amin a Hold látható az Orion ablakán keresztül. A Hold bal alsó részén látszódó sötétebb folt az Orientale-medence (Mare Orientale), amit emberi szem most lát először teljes egészében.
A Földről csak részben megfigyelhető, 930 kilométer átmérőjű becsapódási medencét teljes egészében az Apollo űrhajósok sem látták, vagy azért, mert részben árnyékban volt, vagy mert más pályán keringtek a Hold körül. Az égitest megközelítése során az Orientale-medence mellett az űrhajósok közel 30 másik célpontot vizsgálnak majd meg a Hold felszínén, köztük a 640 kilométer átmérőjű Hertzsprung-medencét.
Az Orion külső és belső kameráinak felvételei, valamint az űrhajósok által készített képek és videók az Orion április 3-án beüzemelt lézerkommunikációs rendszerén, valamint a NASA globális rádióantenna hálózatán, a Deep Space Network-ön keresztül jutnak a Földre. Így ért vissza az a „Föld űrhajó”-nak elnevezett, iPhone-nal készült kép is, amin Koch, az első, holdutazáson résztvevő női űrhajós látható, a Földdel a háttérben.
