Nézd élőben, ahogy az Artemis–2 űrhajósai elrepülnek a Hold mellett!

Órákon belül elrepül a Hold mellett az amerikai űrügynökség Orion űrhajóján utazó négy űrhajós. Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch amerikai és Jeremy Hansen kanadai asztronauta magyar idő szerint kedd 1:02-kor 6550 kilométerre közelítik meg a felszínt, ahogy űrhajójukkal elhaladnak a Hold túlsó oldala mögött.

Így fest a Hold az Orion űrhajóból egy április 6-án készült felvételen. A jobb oldalon a Hold Föld felé néző, bal oldalon pedig a Hold túlsó oldala látható, amit ilyen formában most látnak először űrhajósok. Fotó: NASA

A Hold megkerülése után Wiseman, Glover, Koch és Hansen lesznek az emberiség történetében a Földtől legtávolabb utazó űrhajósok, amivel megdöntik az Apollo–13 legénysége által 1970-ben felállított rekordot. Egyben ez az első alkalom, hogy egy női, egy színesbőrű és egy nem amerikai űrhajós eljut a Holdhoz, aminek közelébe 53 év után tér vissza az Egyesült Államok.

Az Orion űrhajó helyzete a Holdhoz képest a NASA vizualizációján április 6-án, hétfőn, 17:30-kor, néhány órával az égitest megközelítését megelőzően Fotó: NASA

A négy űrhajós 20:45-kor kezdi meg a Hold megfigyelését. Ahogy a Föld szemszögéből a Hold mögé érnek, kedden 0:44-től közel 40 percre megszakad a kapcsolat az űrhajó és a houstoni irányítás között. Az Integritynek nevezett Orion űrhajó 1:02-kor kerül legközelebb a Holdhoz, és 1:07-kor távolodik el leginkább a Földtől, 406 772 kilométerre.

Az űrhajósok 1:25-kor pillantják majd meg újra a Földet, ahogy bolygónk előbukkan a Hold mögül, és ekkor lehetőséget kapnak arra, hogy elkészítsék az Apollo–8 ikonikus „Földkelte” felvételének modern változatát. De a különleges pillanatok ezzel nem érnek véget: 2:35 és 3:32 között az űrhajósok napfogyatkozást figyelhetnek majd meg, ahogy a Hold egy időre kitakarja a Napot.

Ahogy az egész Artemis–2 küldetést, a NASA a Hold megközelítését is élőben közvetíti

Egy holdtenger, amit most lát először emberi szem

Wiseman, Glover, Koch és Hansen hétfőn reggel 6:41-kor érték el a Hold vonzáskörzetét, amitől kezdődően az Orion pályáját már elsősorban a Hold gravitációja határozza meg.

A Hold az Orion űrhajó ablakából az Artemis–2 űrhajósai által április 6-án készített felvételen Fotó: NASA

Ekkor készült ez a fenti felvétel is, amin a Hold látható az Orion ablakán keresztül. A Hold bal alsó részén látszódó sötétebb folt az Orientale-medence (Mare Orientale), amit emberi szem most lát először teljes egészében.

A Földről csak részben megfigyelhető, 930 kilométer átmérőjű becsapódási medencét teljes egészében az Apollo űrhajósok sem látták, vagy azért, mert részben árnyékban volt, vagy mert más pályán keringtek a Hold körül. Az égitest megközelítése során az Orientale-medence mellett az űrhajósok közel 30 másik célpontot vizsgálnak majd meg a Hold felszínén, köztük a 640 kilométer átmérőjű Hertzsprung-medencét.

A Hold felé tartó Orion űrhajó április 3-án Fotó: NASA

Az Orion külső és belső kameráinak felvételei, valamint az űrhajósok által készített képek és videók az Orion április 3-án beüzemelt lézerkommunikációs rendszerén, valamint a NASA globális rádióantenna hálózatán, a Deep Space Network-ön keresztül jutnak a Földre. Így ért vissza az a „Föld űrhajó”-nak elnevezett, iPhone-nal készült kép is, amin Koch, az első, holdutazáson résztvevő női űrhajós látható, a Földdel a háttérben.

Christina Koch, az első női holdutazó április 2-án, háttérben a Földdel Fotó: NASA

