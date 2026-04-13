Brutális aszályt ígér az országos vízhiány

„A számok kijózanítóak: Szegeden 107 mm, Kecskeméten 93 mm, míg Győrben »csak« 42 mm csapadék hiányzik ahhoz, hogy a talaj elérje az ideális nedvességtartalmát. Ez nem statisztika, hanem fizikai valóság: ennyi víz egyszerűen nincs ott, ahol lennie kellene” – hívja fel a figyelmet a HungaroMet április 12-én publikált vízhiány-térképére a Magyar Kétfarkú Kutyapárt Környezetvédelmi Minisztérium című Facebook-oldala.

Az Agroinform szakportál hétvégi összeállítása szerint a március végi esők nem pótolták a talaj vízhiányát. Jelentős csapadék nélkül a növények fejlődése megállhat, ami súlyos terméskiesést okozhat a szántóföldeken. Szentes Olivér, a HungaroMet éghajlatkutatási osztályának munkatársa szerint a 2026-os a nyolcadik legenyhébb márciusnak számít a hazai mérések történetében: „Az 1991–2020-as átlaghoz képest 2,5 Celsius-fokkal volt melegebb az időjárás, az országos havi középhőmérséklet pedig elérte a 8,3 fokot. A háttérben egy tartós anticiklonális időjárási helyzet állt, amely Európa nagy részén – így Magyarországon is – napos, száraz időt eredményezett”.

Március első felében megírtuk, hogy az ország szinte teljes kiszáradása kellett ahhoz, hogy az agrárkormányzat szóba álljon az évek óta paradigmaváltást sürgető vízválasztókkal.