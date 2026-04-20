Magyarországnak is lenne mit tanulnia Mississippitől

Kisebb csodát hajtott végre az elmúlt évtizedekben az oktatás területén az USA legszegényebb állama, Mississippi. A sikertörténet, amiről április elején a New York Times podcastje is beszámolt, ráadásul az amerikai oktatás válságának kellős közepén történt meg és történik. Miközben az Egyesült Államok nagy részén romlanak az olvasási és matematikai eredmények az iskolákban, Mississippi hatalmas fordulatot hajtott végre, és 2024-re az USA átlaga fölé tornázta fel a diákok eredményeit. A szegénységgel küzdő állam stratégiája jó példa lehet a magyar oktatási rendszer előtt álló kihívások megoldásához is.

A Mississippi példáját követni igyekvő államok az Atlantic nemrég megjelent cikke szerint azt hiszik, hogy a javulás kulcsa pusztán az úgynevezett „reading science” (olvasástudomány, vagyis tudományosan megalapozott olvasástanítás) bevezetése volt. Valójában ez csak egy eleme a változásnak. A mississippi oktatási rendszer sikerének titka, hogy szigorú elszámoltathatósági rendszert épített ki: nemcsak a diákoktól, hanem a tanároktól, az iskoláktól és a döntéshozóktól is következetesen jobb teljesítményt követelt. A lap szerint ennek kiépítése és betartatása politikailag nehéznek bizonyult, és gyakran népszerűtlen lépésekhez vezetett, például egyes gyengén teljesítő iskolák állami átvételéhez és olyan világos, mérhető követelmények bevezetéséhez, amelyeknek az érintett tanárok nem feltétlenül örültek.

A Progressive Policy Institute (PPI) amerikai think-tank oktatáspolitikai igazgatója, Rachel Canter szerint négy kulcsfontosságú elem adja a 2008-ban elindított oktatási reform lényegét. Az első a magas elvárásokon alapuló oktatási rendszer: a világos tanulási sztenderdek, a hozzájuk igazított mérések és a következetes elszámoltathatóság együttese. A hangsúly azon van, hogy ezeket nem külön-külön kell kezelni, hanem egységes rendszerként: csak így lehet elérni, hogy az oktatás valóban a diákok fejlődését szolgálja.

A második pillér a következmények érvényesítése. Mississippi nemcsak mérte az iskolák teljesítményét, hanem valódi következményeket is rendelt a tartósan gyenge eredményekhez, például úgy, hogy az állam átvette a gyengén teljesítő körzetek irányítását. A tapasztalatok azt mutatták, hogy már a szankciók lehetősége is erős ösztönzőként működött.

A harmadik pillér az evidence-based, vagyis a bizonyíték alapú oktatáspolitika: a döntéshozók a tudományosan bizonyított, működő módszerekre támaszkodtak, és központi kérdéssé tették, hogy mi működik, kinél és hogyan. Ez alapján tanítják például olvasni is a gyereket már az iskola előtt.

A 21. század elvárásai

Kaderják Anita közgazdász, aki az oktatás teljesítményével foglalkozik, azt mondja, számos jó pedagógiai módszertan létezik. Ami közös bennük, az a szemlélet: olyan gyermekközpontú programok, amelyekben a diákok aktív cselekvői a tanulási és felfedezési folyamatnak. Ez a tanulási forma támogatja leginkább a 21. századi kompetenciák, például a kritikai gondolkodás, a kreativitás és az együttműködés fejlődését. Kaderják szerint kiemelten fontos a tapasztalati tanulás megjelenése: a padban ülős, a gyerekeket passzív befogadó szerepre károztató oktatást a középosztálybeli tanulók még csak-csak kibírják – bár számukra sem ideális –, a kevesebb eséllyel induló diákokat azonban ezzel a módszerrel nagyon gyorsan elveszítjük. Ennek egyik következménye hogy extrém magas a funkcionális analfabéták aránya, mondja a kutató, aki szerint akármilyen remek is legyen egy módszertan, az csak jó helyzetben lévő, alaposan felkészült, hiteles pedagógusokkal és segítő szakemberekkel valósítható meg sikeresen.

Épp ezt támogatja a Mississippi állambeli modell negyedik pillére. A reformok sikere nemcsak a jó szabályokon múlik, hanem azon is, hogy miként hajtják végre őket. Mississippi ezért olyan állami kapacitásokat épített ki, amelyekkel aktívan képes segíteni, támogatni és ellenőrizni az iskolákat és az ott dolgozó tanárokat. Különösen fontos volt ez abban az államban, ahol sok olyan iskola van, amelyik önmagában nem tudná kiépíteni a modern pedagógiához és oktatáshoz szükséges szükséges szakmai hátteret.

Rachel Canter, aki maga is Mississippi államban él, az Antlanticban nemrég megjelent cikkében azt írja, hogy más államok valószínűleg azért vallanak kudarcot, amikor szeretnének hasonló programot megvalósítani, mert csak a könnyebben bevezethető elemeket (pl. új tantervek) veszik át, miközben nem állnak bele a keményebb, politikailag kockázatos elszámoltathatósági intézkedésekbe. Canter példákon keresztül mutatja be, hogy a félmegoldások és a gyenge végrehajtás alááshatják a reformokat. A „csoda” kifejezés ezért félrevezető: Mississippi sikere inkább egy hosszú, következetes maraton eredménye volt.

Mit lehet ebből megvalósítani Magyarországon?

Mississippi példája arra mutat rá, hogy a társadalmilag nagyon elmaradott körzetekben is lehet pedagógiai reformot végrehajtani. Célzottan be lehet avatkozni olyan régiókban, ahol példáuljelenleg nagyon rosszak a 15 éves diákok szövegértési, matematikai és természettudományos ismereteit mérő teszt, a PISA eredményei. Ez pedig kifejezetten releváns Magyarországon, hiszen a Covid-járvány óta egyértelműen romlik a diákok teljesítménye, és olyan speciális problémák is vannak az oktatásban, mint a pedagógushiány.

A Mississippi-modell Magyarországon is inspiráló lehet – különös tekintettel a szegényebb térségekben működő iskolákra, ahol gyakori a szegregáció, vagyis a diákok etnikai vagy társadalmi hátterük alapján történő elkülönítése. Mint azt néhány éve Hermann Zoltán oktatáskutatással is foglalkozó közgazdász elmondta, „nincs egyetlen csodafegyver, amivel az iskolán belüli szelekciót fel lehetne számolni”. Szerinte „akár attól is függhetne egy tankerületi vezető bónusza vagy a szerződésének meghosszabbítása, hogy a többi hasonló tankerülethez képest hogyan teljesítenek az alá tartozó iskolák diákjai. Jelenleg a tankerületek működése teljesen bürokratikus, ami nemcsak azért probléma, mert rengeteg időt emészt fel az adminisztratív feladatok elvégzése, hanem még súlyosabb, hogy ez olyan szemléletet eredményez, ami szerint ha valaki minden előírást kipipál, már jól végezte dolgát. Így a cél nem az iskolák eredményessége, hanem a bürokratikus előírások teljesítése lesz.”

Erre a problémára kínál egyfajta megoldást a Mississippi modell, amelynek alapelvei szerint az iskolákban gyakran kell teljesítményt mérni, és magasra kell tenni az elvárásokat, nemcsak a diákok, hanem a tanárok felé is. Az ő bérük részben függhet attól is, hogy mennyire tudják javítani a diákok eredményeit. Ha jobban sikerül a fejlődés, az magasabb bónuszhoz vezethet a tanároknál és az intézményvezetőknél.

Ez azonban kevés, mert hiába az ösztönző, ha nincsenek hozzá eszközök. Az elmaradott településeken lévő iskolákban módszertani támogatásra, kisebb létszámú osztályokra és a feladathoz jól képzett munkaerőre, pszichológusokra, fejlesztő és gyógypedagógusokra is szükség lehet. Ezt az államnak tudnia kell biztosítania, ha nem is állandó jelenléttel, de stabil elérhetőséggel.

Mindemellett szükség van arra is, hogy a tanárok a legmodernebb, tudományosan igazolt pedagógiai és pszichológiai módszereket alkalmazzák. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a kutatóműhelyekből, az egyetemek közvetítésével a megbízhatóan működő módszereknek a lehető leghamarabb be kell kerülnie a tanárok eszköztárába.

Kaderják Anita a modell alkalmazhatóságáról azt mondja, hogy a magyar közoktatási rendszerben első lépésként nem szankciókra, hanem a bizalom helyreállítására lenne szükség. Azt emeli ki, hogy az elmúlt 16 évben a pedagógusok elvesztették autonómiájukat, „a nemzet napszámosaivá” váltak, amit tovább súlyosbított a státusztörvény, valamint a káoszt, visszaéléseket és újabb felesleges adminisztrációt generáló teljesítményértékelési rendszer. A fejlődést támogató, adatalapú visszajelzés természetesen nagyon hasznos, mondja a kutató, hozzátéve, hogy eredetileg a kompetenciamérésnek is volt ilyen funkciója. Kaderják szerint azonban fontos lenne, hogy bármilyen reformot ne a büntetés vagy a szankcionálás, hanem a fejlődés és a hibákból való tanulás mentén hajtsanak végre. Szerinte az iskolai érdemjegyeknek sem büntetniük kellene, hanem használható visszajelzést adni arról, miben szükséges még fejlődnünk a diákoknak.

Mississippi példája azt mutatja meg, hogy lehet nagy mértékben fejleszteni az oktatási rendszert vagy akár annak egyes pontjait, de csak akkor, ha emögött átgondolt, tudatos, megfelelő erőforrásokkal ellátott és a tudományos szemlélet képviselő állami szerepvállalás áll. Azt is érdemes számba venni, hogy Mississippi államban 2008-ban indították el a reformot, és 2024-re sikerült elérni azokat az eredményeket, amelyeket a többi állam most példamutatónak tart. Ezzel együtt is az biztos tanulság, hogy lehet leghátulról is előre lehet lépni, és nem lehet kifogás az, hogy szegény és hátrányos helyzetből induló tanulókról van szó.