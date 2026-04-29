Jövő év végén indulhat az Artemis–3, amin a NASA elpróbálja a holdraszállást

2027 végén indíthatja az amerikai űrügynökség az Artemis–3 küldetést, aminek során űrhajósok letesztelik azokat a holdkompokat, amikkel 2028-ban az Egyesült Államok vissza szeretne térni a Holdra.

Jared Isaacman, a NASA vezetője egy hétfői kongresszusi meghallgatáson az Ars Technica beszámolója szerint azt mondta, hogy a SpaceX és a Blue Origin űrcégek holdkompjai 2027 végén állhatnak készen arra, hogy az Orion űrhajóval dokkoljanak Föld körüli pályán az Artemis–3 küldetés során.

Jared Isaacman, a NASA vezetője az április 27-ei képviselőházi meghallgatáson Fotó: HEATHER DIEHL/Getty Images via AFP

„Mindkét beszállítótól, a SpaceX-től és a Blue Origintől is megkaptam a válaszokat, amik szerint készen állnak arra, hogy 2027 végén mindkét leszállóegységgel manőverezési, dokkolási és interoperabilitási [az Orion és holdkomp közti] teszteket hajtsunk végre a 2028-as holdraszállást megelőzően” – mondta Isaacman.

A hatalmas Starship HLS holdkomp és az Orion űrhajó találkozása Hold körüli pályán, az Artemis–4 holdraszállást megelőzően Fotó: NASA/SpaceX

Azt egyelőre nem tudni, hogy az űrhajósok a SpaceX Starship HLS vagy a Blue Origin Blue Moon holdkompjával találkoznak-e Föld körüli pályán, vagy akár mindkettőt tudják tesztelni majd – ez a Starship tesztprogramjának, valamint a legénység nélküli Blue Moon első holdi tesztrepülésének alakulásától is függ majd.

Alig ért véget az Artemis–2, a NASA már az Artemis–3-at készíti elő

Isaacman meghallgatására közel két héttel a szinte hibátlanul lezajló Artemis–2 holdutazás után került sor, aminek során Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch amerikai és Jeremy Hansen kanadai űrhajósok megkerülték a Holdat. Az április 1-jén kezdődött 10 napos úton az asztronauták lélegzetelállító felvételeket készítették és alaposan letesztelték az Orion űrhajót, ami kisebb gikszerek ellenére összességében jól teljesített.

A Föld lassan eltűnik a Hold mögött az Artemis–2 űrhajósai által készített felvételen Fotó: NASA

A NASA eközben már megkezdte az új Space Launch System (SLS) rakéta, valamint Orion űrhajó előkészítését a következő űrutazásra. Az Artemis–3-on utazó új Orion űrhajó hamarosan megkapja hővédőpajzsát, amit az Artemis–1 tesztrepülés tapasztalatai után átterveztek, és kijavítják rajta azokat a problémákat is – például a vécédugulást és a hajtóműrendszer héliumszivárgását – amiket az Artemis–2-n észleltek.

Az Artemis–2-t követő küldetés eredetileg a holdraszállásról szólt volna, de idén februárban Isaacman megváltoztatta az Artemis-program menetrendjét. Az Artemis–3 így a Neil Armstrong és Buzz Aldrin által végrehajtott holdraszállást néhány hónappal megelőző Apollo–9-re emlékeztet majd, aminek során az űrhajósok a Föld körül tesztelték az Apollo holdkompot.

A Blue Moon és a Starship HLS sokkal nagyobb az Apollo, vagy akár a Kína által fejlesztett holdkompnál, amivel az ázsiai ország 2030-ig űrhajósokat kíván juttatni az égitestre. „Ez az a képesség, ami lehetővé teszi, hogy ne csak visszatérjünk a Holdra, hanem ténylegesen kiépítsünk egy holdbázist, és rengeteg hasznos terhet tudjunk a felszínre juttatni, fenntartható és megfizethető módon” – mondta Isaacman.