Visszatért az ember a Holdhoz, új korszak nyílik az űrkutatásban

Több mint fél évszázad után először jártak űrhajósok a Hold közelében. Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch és Jeremy Hansen magyar idő szerint kedd 1:00-kor értek legközelebb a Hold felszínéhez, 6545 kilométerre megközelítve az égitest Földről nem látható, túlsó oldalát.

A Hold az Orion űrhajóról nem sokkal a legnagyobb közelség előtt Fotó: NASA

A Hold megkerülésekor tervezett módon, kedden hajnali 0:44 után 40 percre megszakadt a kapcsolat az űrhajósokkal, mivel az égitest blokkolta az Orion és a Föld közötti rádiós és lézeres kommunikációt. Miután az űrhajó előbújt a Hold mögül, 1:24-kor az emberiség történetében a Földtől valaha legtávolabb járt asztronauták bejelentkeztek a houstoni irányításnál. „Annyira jó újra hallani a Földet” – mondta Koch.

Az Orion űrhajó a 40 perces kommunikációs kimaradás előtti pillanatokban, háttérben a Holddal és a Földdel Fotó: NASA

Ekkor az űrhajósoknak lehetőségük nyílt a Hold mögül előbukkanó Föld lefényképezésére, amit először az Apollo–8 legénysége örökített meg a legendás „Földkelte” felvételen. A Hold túlsó oldalának körberepülése során az asztronauták közel 30, előre meghatározott felszíni célpontot vettek szemügyre a Holdon, köztük becsapódási krátereket, ősi lávafolyásokat, repedéseket és hegygerinceket. Az elrepülés során az egyik fő látványosság a teljes egészében először általuk látható, 930 kilométeres átmérőjű, céltáblára emlékeztető Orientale-medence volt. Miután befejezték a Hold megfigyelését, újabb különleges látványban volt részük: a Nap a Hold mögé bújt, és egy közel egy órán át tartó napfogyatkozás kezdődött.

Így nézett ki a Hold az Orion űrhajóból április 6-án, az elrepülés előtt. A jobb oldalon a Hold Föld felé néző, bal oldalon a Hold túlsó oldala látható, amit ilyen formában most látnak először űrhajósok. Fotó: NASA

A Hold megközelítése után az űrhajósoknak gratulált Donald Trump amerikai elnök és Jared Isaacman, a NASA vezetője is. „Ma történelmet írtatok, és egész Amerikát mérhetetlen büszkeséggel töltöttétek el – mondta Trump az Artemis–2 legénységének. – Küldetésetek előkészíti Amerika mihamarabbi visszatérését a Hold felszínére”.

Az Artemis–2 legénysége a Hold melletti elrepülés után, miközben Donald Trump amerikai elnökkel beszélnek. Balról jobbra: Jeremy Hansen, Christina Koch, Reid Wiseman, Victor Glover Fotó: NASA

Wiseman, Glover, Koch és Hansen a Hold melletti elhaladás során 406 690 kilométerre kerültek a Földtől, amivel megdöntötték a balsorsú Apollo–13 küldetés legénységének rekordját. Mielőtt az Artemis–2 űrhajósai a Holdhoz értek volna, a NASA lejátszotta nekik Jim Lovell, az Apollo–8 pilótájának és az Apollo–13 parancsnokának üzenetét, amit tavalyi halála előtt hagyott nekik hátra. „Büszke vagyok rá, hogy most nektek adhatom át a stafétát, miközben megkerülitek a Holdat, és megalapozzátok a Mars-küldetéseket mindannyiunk javára” – mondta Lovell.

Az Orion nem állt pályára a Hold körül, és útját úgy tervezték meg, hogy az égitest gravitációja nagyobb pályakorrekciók nélkül a Föld felé terelje. A Hold megkerülése után a NASA figyelme immár teljes mértékben az űrhajósok biztonságos hazajuttatására irányul. Az Orion 10 nappal a fellövés után, szombat hajnali 2:07-kor szál majd le a Csendes-óceánon, San Diego közelében, miután negyed órával korábban 40 000 kilométeres óránkénti sebességgel belépett a Föld légkörébe. Az Artemis–2 küldetésen az Orion űrhajó más pályán tér majd vissza a légkörben, mint a legénység nélküli Artemis–1-en, ahol a hőpajzs a vártnál súlyosabb károsodást szenvedett. A landolás után az űrhajósokat és űrkapszulájukat az amerikai haditengerészet egyik hadihajója és helikopterei helyezik majd biztonságba.

Grafika: Qubit

Mától új korszak kezdődik az űrkutatásban

Az eddig komolyabb problémák nélkül zajló Artemis–2 tesztrepülés, ami fél évszázaddal az Apollo-program után visszajuttatta az emberiséget a Hold körüli térbe, az újbóli amerikai holdraszállást készíti elő. Ezt az űrügynökség Jared Isaacman, a NASA vezetőjének februári döntése nyomán 2028-ra tervezi: az Artemis–4 küldetés során két űrhajós a SpaceX vagy a Blue Origin holdkompján landol majd a Holdon.

Jared Isaacman, a NASA vezetője 2026. február 27-én Fotó: MIGUEL J RODRIGUEZ CARRILLO/AFP

Ezek a holdkompok és fejlesztésük felpörgetése okozza a legtöbb fejtörést a decemberben beiktatott Isaacmannek: legalább az egyiknek el kell készülnie ahhoz, hogy az USA megelőzze a 2030-ig holdraszállást tervező Kínát. Míg az ázsiai ország a holdűrhajóját és az apró holdkompját egy-egy rakétával kívánja a Holdhoz küldeni, a SpaceX holdkompként funkcionáló, hatalmas Starship HLS űrhajójának akár egy tucat űrbeli utántöltésre is szüksége lehet, hogy eljusson az égitesthez. Azt, hogy az űrbeli utántöltés ilyen skálán egyáltalán lehetséges, a SpaceX a Starship egyik következő tesztrepülésén, még idén tervezi demonstrálni.

Az 52 méter magas Starship HLS holdkomp a Hold felszínén egy művészi illusztráción, alatta a méretéhez képest eltörpülő űrhajósokkal Illusztráció: SpaceX

Az űrhajósok Holdra juttatása mellett az eddig az amerikai adófizetőknek közel 100 milliárd dollárba kerülő Artemis program másik célja a Föld-Hold-gazdaság (cislunar economy) megalapozása volt magáncégek bevonásán keresztül, amik közül több már sikeresen űrszondákat juttatott a Hold felszínére. Ennek nagy lökést adhat egy holdbázis létrehozása, amit Isaacman márciusban jelentett be.

A felszíni bázist robotszondák és űrhajósok építenék meg az égitest déli pólusánál, 2036-ig. Egy holdbázis páratlan információkat adhat arról, hogy milyen hosszú távon egy másik égitest felszínén élni, és lehetőséget adna a holdi erőforrások, köztük a déli pólusnál található vízjég kiaknázására is. Ezek a tapasztalatok kulcsfontosságúak lehetnek az első emberes mars expedíció, valamint egy marsi kolónia létrehozása előtt.

