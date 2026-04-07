Megérkeztek az első lenyűgöző fotók a Holdról

„Olyan dolgokat láttunk, amit egyetlen ember sem korábban – még az Apollo [űrhajósok] sem” – mondta Reid Wiseman, az Artemis–2 parancsnoka a Hold megkerülése után a Donald Trump amerikai elnökkel folytatott beszélgetés során. És a Fehér Ház által kedd délután közzétett lélegzetelállító képek alapján ezzel nehéz vitatkozni.

Az első képen, amit „Földnyugtának” neveztek el, a Föld látható, ahogy lassan eltűnik a Hold mögött (az eredeti verzió innen tölthető le):

A Föld lassan eltűnik a Hold mögött az Artemis–2 legénységének felvételén Fotó: NASA

Az Orion űrhajó fedélzetén utazó négy asztronauta, ahogy arról beszámoltunk, kedden hajnali 1:00-kor 6545 kilométerre közelítette meg a Holdat, amit a NASA az Orionra szerelt kamerákon keresztül élőben közvetített.

A következő képen egy napfogyatkozás látszik, ahogy az Artemis–2 űrhajó nézőpontjából a Hold kitakarja a Napot (az eredeti verzió innen tölthető le):

Napfogyatkozás az Artemis–2 által készített felvételen Fotó: NASA

Ezen a felvételen pedig a Hold mögül előbújó Nap látható, ahogy a végéhez közeledik az Artemis-2 Hold melletti elhaladása (az eredeti verzió innen tölthető le):

A Hold mögül előbújó Nap az Artemis–2 felvételén Fotó: NASA

Ezen a harmadik, a napfogyatkozásról készült felvételen a Hold egy része, valamint egy fényes pötty, a Vénusz vehető ki (az eredeti verzió innen tölthető le):

A Napot kitakaró Hold (balra) és a Vénusz (jobbra) az Artemis–2 felvételén Fotó: NASA

Az Artemis–2 legénysége a napfogyatkozás megfigyelése közben napfogyatkozás-néző szemüvegeket viselt:

Az Artemis–2 űrhajósai a napfogyatkozás megfigyelése közben Fotó: NASA

Az űrhajósok több órán át szabad szemmmel figyelték meg a Holdat, és közel harminc, többnyire az égitest túlsó oldalán elterülő krátert, ősi lávafolyást, hegygerincet és repedést figyeltek meg. Az elhaladás során fényképezőgépeikkel és okostelefonjaikkal felvételeket készítettek a Holdról és a Földről.

Ezen a felvételen az Orientale-medence tárul fel, amit teljes egészében most látnak először űrhajósok. A céltáblára emlékeztető, nagyrészt a Hold túlsó oldalán elhelyezkedő becsapódási medence 930 kilométer átmérőjű és 3,7 milliárd évvel ezelőtt keletkezett (az eredeti verzió innen tölthető le):

Az Orientale-medence az Artemis–2 felvételén Fotó: NASA

Ezen a közeli képen a Hertzsprung-medence szélén elhelyezkedő Vavilov-kráter látható (az eredeti verzió innen tölthető le):

A Hertzsprung-medence az Artemis–2 felvételén Fotó: NASA

Ezen a felvételen a Déli Pólus Aitken-medence egy részlete látható (az eredeti verzió innen tölthető le):

A Déli Pólus Aitken-medence az Artemis–2 felvételén Fotó: NASA

Ezen a képen a Hold terminátora tűnik fel, ami határolja a megvilágított és árnyékban lévő oldalt (az eredeti verzió innen tölthető le):

A Hold terminátora az Artemis–2 felvételén Fotó: NASA

