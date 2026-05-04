Tízezernyi, eddig ismeretlen exobolygót azonosíthatott egy tudóscsoport

Tudósok több mint tízezer, eddig ismeretlen exobolygót, azaz a Naprendszeren kívül, idegen csillagok körül keringő bolygót azonosítottak egyetlen felmérés során, és ezzel megháromszorozódhat az általunk ismert, potenciális idegen világok száma, számol be a LiveScience. A rekordot jelentő felfedezés egy gépi tanulási módszereket használó, új algoritmus használatával volt lehetséges, amely több mint 80 millió csillag elemzésében segített a kutatóknak, szinte észrevehetetlen részleteket is feltárva.

Az első exobolygót 1995-ben fedezték fel, a számuk pedig növekedett az olyan új technológiák megjelenésével párhuzamosan, mint például a James Webb űrteleszkóp. Tavaly szeptemberben csillagászok bejelentették, hogy a megerősített exobolygók száma meghaladta a hatezret, és azóta, a NASA adatai szerint közel 300 került a listára.

Egy új tanulmányban, amely április 20-án került fel az arXiv szerverre, a szerzők arról számolnak be, hogy egyszerre 11 554 lehetséges exobolygót azonosítottak. A kutatócsoport egy algoritmus segítségével több mint 83 millió csillag fénygörbéjét elemezte, amelyeket a NASA 2018 óta a Föld körül keringő Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) űrteleszkópja rögzített. A csillagok fényének apró változásaiból állapították meg, egy bolygó mikor haladhatott el a csillaga előtt. A TESS kifejezetten az átvonuló objektumok észlelésére készült, és már 882 megerősített exobolygót fedezett fel.

Így több mint 11 ezer potenciális exobolygót tártak fel, amelyek közül 10052-t korábban még nem észleltek - a többit más kutatók már azonosították, de még nem erősítették meg. A kutatók modelljük érvényességének tesztelésére egy új bolygót saját maguk is megpróbáltak megerősíteni. Méghozzá a chilei Atacama-sivatagban levő, 6,5 méteres Magellan-távcsövek egyikével egy úgynevezett „forró Jupitert”, amely a TIC 183374187 b nevet kapta. A Földtől körülbelül 3950 fényévre lévő csillag körül kering, éppen ott, ahol az algoritmus előre jelezte, ami arra utal, hogy a többi lehetséges exobolygó is megerősítést nyerhet. Ugyanakkor ezek rövid keringési ideje arra utal, hogy túl közel vannak csillagaikhoz ahhoz, hogy az általunk ismert élet fennmaradhasson rajtuk.

