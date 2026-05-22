A BGE oktatói és hallgatói a rektor azonnali lemondását követelik

Petícióban követelik a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem (BGE) egyetemi polgárai, oktatók és hallgatók a rektor azonnali lemondását, a kuratóriumi-alapítványi fenntartói modell megszüntetését és az egyetemi autonómia tényleges helyreállítását. A szöveg úgy fogalmaz: „Az alapítványi forma bevezetésének hivatalos indoka az volt, hogy az növeli az egyetem mozgásterét és autonómiáját. Ezzel szemben az elmúlt években az egyetemi közösség éppen az autonómia csökkenését, a döntések átláthatatlanná válását, a kuratóriumi befolyás erősödését és a rektori irányítás központosítását tapasztalta."

A petíció szerzői szerint „a BGE és az azt fenntartó alapítvány vezetése az elmúlt időszakban olyan döntéseket hozott és hajtott végre, amelyek megrendítették az oktatók, hallgatók és munkavállalók bizalmát. Az oktatásszervezési, számonkérési, szervezeti és működési átalakítások sok esetben szakmailag nem kellően átgondoltak, erőltetettek és a helyi oktatási tapasztalatokat figyelmen kívül hagyók voltak”.

A petícióban az áll, hogy a jelenlegi rektori működés „mára a funkcionális működésképtelenség határára sodorta az egyetemet". Hibás és átgondolatlan vezetői döntéseket emleget a szöveg, amelyeket az oktatókra és munkatársakra hárít a vezetés. Külön problémaként nevezik meg az egyetemi vagyont, az ingatlanhasznosítást érintő döntések átláthatatlanságát.

A petíció szerzői és aláírói a rektor azonnali lemondását követelik, valamint teljes körű vizsgálatot minden olyan ügyben, amelyben felmerülhet az egyetem érdekeinek sérelme, az egyetemi vagyon nem megfelelő kezelése.



A Qubit tavaly októberben írt az egyetemen tapasztalható feszültségről és elégedetlenségről.

* * *

Júniusban a 13. Qubit Live-on folytatjuk korunk talán legnagyobb technológiai és társadalmi kihívása, a mesterséges intelligencia (AI) vizsgálatát. Most az AI-modellek korlátaira és az AI körüli hype-ra, valamint az általános mesterséges intelligencia (AGI) lehetőségére fogunk fókuszálni.

Velünk lesz Jelasity Márk informatikus-matematikus-nyelvész, a Szegedi Tudományegyetem Mesterséges Intelligencia Tanszékének vezetője, Kocsis Levente matematikus, a HUN-REN Sztaki tudományos főmunkatársa, Pintér Róbert szociológus-politológus, a Corvinus Egyetem docense, Móró Tamás és Jónap Richárd közgazdászok, a Concorde Értékpapír Zrt. stratégái és Kizlinger Lilla, Ezüst Medve díjas színművész. Ha nem szeretnél lemaradni, iratkozz fel mielőbb a Qubit+-ra! Az estet a Concorde Értékpapír Zrt. támogatja.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: