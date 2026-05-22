Ezt a madárfajt 94 éve látták utoljára, de most sikerült lefotózni

A Calendulauda rufa nevű madárfaj (magyar elnevezése nem ismert) példányait 1931-ben még sikerült megfigyelni és begyűjteni, utána azonban hosszú időn át teljesen eltűnt a tudományos kutatás elől. A kisméretű, rozsdaszínű, pacsirtaszerű madár létezéséről csupán ellenőrizetlen, meg nem erősített észlelések tanúsodtak, hiteles bizonyíték eddig nem volt arra, hogy egyáltalán fennmaradt. Eltűnt fajként tartották számon, miközben hivatalosan nem sorolták a kihalt fajok közé

Calendulauda rufa Fotó: American Bird Conservancy / Julien Birard, Idriss Dapsia, Pierre Defos du Rau

Most azonban kutatók Csád területén sikeresen lefotózták a Calendulauda rufa egy példányát, ami a madárfaj első, valóban megerősített jelenkori dokumentációja lehet, írja cikkében az IFLScience. Az eset arra is felhívja a figyelmet, hogy a nehezen megközelíthető élőhelyek, egyes térségek politikai instabilitása és a ritka előfordulás miatt még ma is létezhetnek olyan fajok, amelyekről a tudomány nagyon keveset tud.

A kisméretű barna madarat Nigerből, Csádból és Szudánból származó néhány szórványos megfigyelés alapján ismerték. A példányokat 1931-ben gyűjtötte be George Latimer Bates amerikai természettudós. Egy 2017-es fotón a kutatók a Calendulauda rufát vélték látni, de később kiderült, nem erről a madárról van szó.

Most azonban egy francia kutatópáros, Pierre Defos du Rau és Julien Birard, akik rendszeresen utaznak Csádba és más afrikai országokba vízimadarak kutatása céljából, 6–8 méteres távolságból le tudta fotózni a faj egy példányát. A Calendulauda rufa a feltételezések szerint nagy elterjedési területtel rendelkezhet, és egyes helyeken akár gyakori is lehet, ennek ellenére nem volt bizonyíték a létezésére. A szakértők szerint ennek oka főként a térségben meglévő biztonsági problémák és a politikai instabilitás, amelyek miatt nehéz a terepkutatás.

