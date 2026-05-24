Kínai kutatók szerint 2050-re megvalósítható a 100 százalékban megújuló globális energiarendszer

A pekingi Csinghua Egyetem kutatói átfogó tanulmányban bizonyították, hogy a világ 2050-re technikailag képes lehet teljes egészében megújuló forrásokból fedezni villamosenergia-igényét. A Nature Energy folyóiratban megjelent kutatási eredmények szerint egy olyan részletes globális energiarendszer-modellt dolgoztak ki, amely óránkénti bontásban szimulálja a világ összes földrajzi régiójának energiaigényét, és megvizsgálja, hogyan lehetne ezeket megújuló technológiákkal kielégíteni. A modell a napelemek és szélturbinák telepíthetőségét a rendelkezésre álló területek és a fogyasztóktól való távolság alapján becsülte meg.

A világ első szél-nap-hőtároló kombinált erőművének napelemtáblái a kínai Csinghaj tartomány Golmud városában, 2024 decemberében Fotó: STRINGER/Imaginechina via AFP

A kutatók eredményei szerint a globális nettó nulla kibocsátású áramrendszer kialakításához 15-20 terawattnyi változó megújuló energiakapacitásra (VRE, főként a nap- és szélenergiát takarja) lenne szükség, és a megújuló források több mint 80 százaléka a fogyasztói gócpontok 200 kilométeres körzetén belül helyezkedne el. Ugyanakkor a modell rávilágít a megvalósítás egyik legnagyobb fizikai korlátjára is: csupán a napelemek telepítése több mint 9 millió hektár területet igényelne. A tanulmány külön kiemeli, hogy a bőséges megújuló erőforrások különösen kedvező lehetőséget kínálnának az alacsony jövedelmű régiók, például Afrika számára, így elősegítenék a méltányos energiahozzáférés megteremtését.

A modell azt is megmutatja, milyen lépések csökkenthetnék egy ilyen rendszer költségeit. A keresletoldali menedzsment – vagyis az áramfelhasználás időbeli és módszertani optimalizálása – évi mintegy 182 milliárd dollárral, azaz a rendszerköltségek 6,5 százalékával mérsékelné a kiadásokat. A nemzetközi nagyfeszültségű átviteli hálózatok bővítése további 5,6 százalékos, azaz kb. 157 milliárd dolláros megtakarítást hozhatna, míg a megújuló energetikai technológiákra kivetett kereskedelmi akadályok (vámok, importadók) eltörlése jelentené a legnagyobb tételt, 12,2 százalékos, vagyis évi közel 345 milliárd dolláros költségcsökkentéssel.

Szélturbinák és napelemtáblák a Csiangszu tartománybeli Jencseng ártéri ipari demonstrációs területén, 2025 májusában Fotó: CFOTO/NurPhoto via AFP

A tanulmány szerzői hangsúlyozzák, hogy a nettó nulla kibocsátású globális energiarendszer nem csupán éghajlatvédelmi, hanem méltányossági célokat is szolgál. A kutatás eredményei közvetlen iránymutatást nyújthatnak a döntéshozóknak: ösztönözhetik a nemzetközi energia-infrastruktúrába való befektetést, a megújuló technológiák kereskedelmének liberalizálását, és végső soron hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a tiszta energia globálisan elérhető és megfizethető legyen, még a legszegényebb régiókban is.

Radikális fordulat: beléptünk a napenergia korszakába Tóth András gazdaság 2024. július 30. Tavaly már a magyarországi áramtermelés 19 százalékát fedezte a napenergia, amelynek globális terjedése minden elemzői várakozást felülmúl. A napelemgyártás központja Kína, ahol mindeközben energiatárolási forradalom is készülődik.

