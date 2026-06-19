Ókori multikulti: egyiptomi stílusban, ógörög nyelven írt római átoktáblát találtak Hollandiában

Egy holland város központjának felújítása közben furcsa tárgyra bukkantak a régészek: egy kis ólomtáblára, amire valaki kb. 1900 évvel ezelőtt rákarcolt egy átkot. A heerleni városháza tere alatt előkerült lelet szövegét a Heidelbergi Egyetem papirológusai fejtették meg, és egy nagyon ritka jelenséget fedeztek fel: A 2. századra datált tábla különlegessége, hogy nem latinul, hanem ógörögül íródott, egyiptomi stílusban. Pedig az Észak-Európában talált átokszövegek túlnyomó többsége latin nyelvű, és Heerlen városa is az egykori Coriovallum római katonai telep helyén áll, Germania Inferior provincia területén.

A szöveg visszafejtéséhez a kutatók modern technológiához nyúltak: úgynevezett reflektancia-transzformációs képalkotást (RTI) alkalmaztak, amely különböző megvilágítási szögekből készített fotók digitális összefésülésével teszi láthatóvá az ólomfelület legapróbb részleteit is. Az így feltárt szöveg három részből áll: egyiptomi stílusú istenség- és démoninvokációkból, három mágikus jelből, valamint négy rabszolga nevéből. Két férfi latin, két nő görög nevű. A kutatók szerint a tábla vagy ezt a négy személyt sújtotta átokkal, vagy épp ellenkezőleg, az ő nevükben íródott egy ismeretlen ellenféllel szemben.

Az átoktábla Fotó: Elke Fuchs/Heidelbergi Egyetem

A legizgalmasabb kérdés az, hogy milyen úton kerülhetett egyiptomi mágia egy germán határvidéki katonatelepre. Julia Lougovaya, a Heidelbergi Egyetem kutatója szerint az egyik görög nevű nő maga írhatta a szöveget, és római egyiptomi szülőföldjéről hozhatta magával ezt a hagyományt. Joachim Quack egyiptológusprofesszor megjegyzi: a mágia fontos szerepet töltött be az egyiptomi társadalomban – a gyógyításra és védelemre irányuló rítusok a vallási élet elfogadott részei voltak, míg a másokkal szembeni előny szerzésére irányuló praktikákat inkább titokban végezték. Ez magyarázhatja, miért temették el a táblát a föld alá.

A lelet egy kozmopolita birodalom hétköznapi életének ritka lenyomata: az időszámításunk szerinti első évszázadokban a közel-keleti, egyiptomi, zsidó és korai keresztény hatások egyre inkább keveredtek egymással, ahogy az emberek a birodalom különböző részei között mozogtak. A heerleni tábla azt mutatja, hogy ez a kulturális áramlás egészen a birodalom északi pereméig elért. A táblát a heerleni múzeumban tervezik kiállítani.

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