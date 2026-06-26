Oxfordban lett díszdoktor Karikó Katalin

Kilencen, köztük a Nobel-díjas Karikó Katalin, a Szegedi Tudományegyetem professzora kaptak díszdoktori címet Oxfordban, június 24-én - adja hírül a Szegedi Tudományegyetem.

Az Oxfordi Egyetem az angol nyelvterület legrégebbi egyeteme. Az intézmény Encaenia nevű eseményén 1478 óta adnak át díszdoktori címeket, a rendezvényt 1670 óta a Sheldonian Színházban tartják, a díszdoktori talárt öltő kitüntetettet méltató szöveget latinul olvassák fel.

Karikó Katalin, a Szegedi Tudományegyetem Nobel-díjas professzora Doctor of Science kitüntető címben részesült. Rajta kívül Billie Jean King teniszező, a fizikai Nobel-díjas Shuji Nakamura, a LED-es világítás egyik kifejlesztője, valamint Emma Walmsley, a GSK gyógyszerészeti és biotechnológiai vállalat volt vezérigazgatója is megkapta az elismerést.

A kitüntetetteket bemutató kiadvány kiemeli, hogy Karikó Katalin kutatásai az RNS-közvetített mechanizmusokra és az in vitro átírt mRNS terápiás felhasználására fókuszálnak. 2023-ban orvosi-élettani Nobel-díjat kapott a nukleoziddal módosított mRNS vakcinákat lehetővé tevő felfedezéseiért. A BioNTech korábbi alelnökeként a Szegedi Tudományegyetemen és a Pennsylvaniai Egyetemen tölt be akadémiai pozíciókat.

Doctor of Letters címet vehetett át Daron Acemoğlu, a 2024-es közgazdasági Nobel-emlékdíj egyik társdíjazottja, a Massachusetts Institute of Technology (MIT) professzora, valamint Carlos Acosta koreográfus, a Royal Balett korábbi vezető táncosa, Adjoa Andoh színésznő, aki a Bridgerton-sorozatból ismert, Henry Louis Gates, a Harvard Egyetem Hutchins Afrikai és Afroamerikai Kutatóközpontjának igazgatója. Doctor of Civil Law elismerést kapott Jacinda Ardern, új-zélandi politikus, aki 2017 és - 23 között országa miniszterelnöke volt.

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