Az elmúlt 40 évben a felére csökkent a férfiak tesztoszteronszintje

A férfiak tesztoszteronszintje 1972 és 2019 között átlagosan 54 százalékkal esett vissza, állítja egy kutatócsoport, amely az Európai Humán Reprodukciós és Embriológiai Társaság (ESHRE) londoni éves konferenciáján mutatta be eredményeit. A kutatás vezető szerzője, Hagai Levine, a jeruzsálemi Héber Egyetem közegészségügyi professzora szerint a csökkenés üteme évi több mint 1 százalék, és ez a visszaesés túl erőteljes és tartós trend ahhoz, hogy pusztán statisztikai zaj legyen, ráadásul a 2000-es évek után a folyamat felgyorsulni látszik. Levine egyenesen a férfi reproduktív egészség komoly, méltatlanul elhanyagolt válságáról beszél. Ugyanez a csapat korábban a spermiumszám drasztikus csökkenéséről publikált egy tanulmányt, amely már akkor is heves vitákat váltott ki.

A mostani eredmény egy olyan metaanalízisen alapul, amely hat korábbi, hosszú távú vizsgálat adatait vonta össze – ezek mindegyikében legalább három alkalommal mérték a résztvevők tesztoszteronszintjét. A kutatók összesen 118 593 ember adatait dolgozták fel Izraelből, az Egyesült Államokból, Brazíliából, Finnországból és Dániából az 1972 és 2019 közötti időszakból, és a részvizsgálatok külön-külön is mind csökkenő tendenciát mutattak. A lehetséges okok közül a szakemberek az elhízás és a cukorbetegség terjedését emelik ki, mivel a zsírszövet fokozza a tesztoszteron ösztrogénné alakulását. Emellett felvetik a hormonháztartást zavaró vegyi anyagok (az úgynevezett endokrin diszruptorok) és a globális felmelegedés szerepét is. Levine saját, bevallottan megérzésen alapuló becslése szerint a visszaesés negyedéért-feléért az elhízás és a metabolikus szindróma lehet a felelős.

Az adatokat azonban egyelőre csak egy konferencián ismertették, szakmailag lektorált tudományos folyóiratban nem közölték, ráadásul a mintát nem szűrték az elhízás mértéke szerint, és az olyan zavaró tényezők, mint a vizsgált csoportok eltérő átlagéletkora, szintén torzíthatják a végeredményt. Channa Jayasena, az Imperial College reproduktív endokrinológusa a Guardian kérdésére fontos figyelmeztetésnek nevezte a megfigyelést, és maga is megerősítette, hogy a férfiak reproduktív egészsége romlik. Ugyanakkor szerinte önmagában az elhízás és a cukorbetegség is magyarázhatná a teljes visszaesést, így a környezeti tényezők valós szerepét még tisztázni kell. Levine erre reagálva az elővigyázatosság elvét kéri számon a szkeptikusokon: szerinte nincs szükség 95 százalékos bizonyosságra ahhoz, hogy jobban óvjuk a mindennapi életünkben használt, hormonháztartást zavaró vegyi anyagoktól.

A téma azért is kényes, mert mára erős politikai és piaci felhangokat kapott. Az amerikai egészségügyi miniszter, Robert F. Kennedy Jr. a férfi termékenység hanyatlását nemrég „egzisztenciális problémának” nevezte, miközben a közösségi médiában egyre agresszívebben reklámoznak különböző tesztoszteronkészítményeket. Allan Pacey manchesteri andrológusprofesszor éppen erre a veszélyre figyelmeztet: az tesztoszteronszint serkentésére irányuló gyors megoldások könnyen visszafelé sülhetnek el. A kívülről bevitt tesztoszteron ugyanis leállítja a szervezet saját spermiumtermelését – ezt a szakember a saját rendelése során is gyakran tapasztalja. Vagyis miközben a trend valós és aggasztó, a leegyszerűsítő, gyógyszeres válaszok akár még ronthatnak is a helyzeten.

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