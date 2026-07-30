Elon Musk AI-cége beperelte Minnesota államot, amely elsőként tiltaná be a vetkőztető képgenerátorokat

Szövetségi bíróságon támadta meg hétfőn Elon Musk vállalata, az xAI Minnesota azon törvényét, amely az Egyesült Államokban elsőként tiltaná be az úgynevezett nudifikációs (vetkőztető) technológiát, vagyis azokat a webes és telefonos alkalmazásokat, amelyekkel valódi emberekről hamis meztelen képek készíthetők. A májusban aláírt jogszabály szombaton lép hatályba. Az xAI a 38 oldalas keresetben nem vitatja az állam érdekét abban, hogy fellépjen a beleegyezés nélkül készült meztelen képek terjesztése ellen, de szerinte a törvény messze túlmegy ezen a célon, alkotmányosan védett képeket és videókat is tilt, és jogsértésenként félmillió dolláros büntetéssel sújtja az adott céget.

A kereset szerint a szabályozásból hiányzik a mentesülés lehetősége azoknak a cégeknek, amelyek jóhiszeműen igyekeznek megakadályozni az ilyen tartalmak létrehozását, ráadásul a tiltás olyan képekre is kiterjed, amelyekbe az ábrázolt személy beleegyezett, vagy amelyeket ő maga készített. Az „intim testrész” meghatározást is túl tágnak tartják, mert nyilvánosan rendszeresen látható testrészeket is magában foglal – például a belső combot vagy a feneket, amelyek egy átlagos tengerparti fotón is felfedezhetők. A Guardian csütörtöki cikke Keith Ellison minnesotai főügyész közleményét is idézi, miszerint hivatala még nem kapta meg a keresetet, de leszögezte: az AI-jal, akarata ellenére készített meztelen kép megfosztja az érintettet a méltóságától, és súlyos érzelmi, személyes és szakmai károkat okozhat.

A per azért lehet mérföldkő, mert az eddigi hasonló törvények nem az eszközök gyártóit, hanem a felhasználóit büntették – a tavaly elfogadott szövetségi Take It Down Act például az oldalaktól és alkalmazásoktól csak az eltávolítási eljárás működtetését követeli meg, Texas pedig akkor teszi felelőssé az üzemeltetőt, ha tudott a beleegyezés hiányáról, vagy jelzés után sem törölte a képet.

Az X közösségi platform bojkottjára felhívó plakát, a beépített Grok képgenerátor botránya után Londonban, 2026. január 13-án Fotó: JUSTIN TALLIS/AFP

A hasonló állami szabályozások bírósági sorsa vegyes: Kalifornia választási deepfake-törvényét a szólásszabadságra hivatkozva blokkolták, a minnesotai jogszabály viszont már túlélt egy 2025-ös, szintén Musk cégétől érkező támadást. Az xAI arra hivatkozik, hogy a Grok felhasználási feltételei tiltják a nudifikációt, a szabálysértőket fiókfelfüggesztéssel bünteti, és a nők és gyerekek szexualizált ábrázolása miatt kirobbant nemzetközi felháborodás után januárban bevezette, hogy földrajzilag blokkolja a helyi jogszabályokba ütköző tartalmakat.

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