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Elon Musk AI-cége beperelte Minnesota államot, amely elsőként tiltaná be a vetkőztető képgenerátorokat

Bodnár Zsolt
július 30.
TECH

Szövetségi bíróságon támadta meg hétfőn Elon Musk vállalata, az xAI Minnesota azon törvényét, amely az Egyesült Államokban elsőként tiltaná be az úgynevezett nudifikációs (vetkőztető) technológiát, vagyis azokat a webes és telefonos alkalmazásokat, amelyekkel valódi emberekről hamis meztelen képek készíthetők. A májusban aláírt jogszabály szombaton lép hatályba. Az xAI a 38 oldalas keresetben nem vitatja az állam érdekét abban, hogy fellépjen a beleegyezés nélkül készült meztelen képek terjesztése ellen, de szerinte a törvény messze túlmegy ezen a célon, alkotmányosan védett képeket és videókat is tilt, és jogsértésenként félmillió dolláros büntetéssel sújtja az adott céget.

A kereset szerint a szabályozásból hiányzik a mentesülés lehetősége azoknak a cégeknek, amelyek jóhiszeműen igyekeznek megakadályozni az ilyen tartalmak létrehozását, ráadásul a tiltás olyan képekre is kiterjed, amelyekbe az ábrázolt személy beleegyezett, vagy amelyeket ő maga készített. Az „intim testrész” meghatározást is túl tágnak tartják, mert nyilvánosan rendszeresen látható testrészeket is magában foglal – például a belső combot vagy a feneket, amelyek egy átlagos tengerparti fotón is felfedezhetők. A Guardian csütörtöki cikke Keith Ellison minnesotai főügyész közleményét is idézi, miszerint hivatala még nem kapta meg a keresetet, de leszögezte: az AI-jal, akarata ellenére készített meztelen kép megfosztja az érintettet a méltóságától, és súlyos érzelmi, személyes és szakmai károkat okozhat.

A per azért lehet mérföldkő, mert az eddigi hasonló törvények nem az eszközök gyártóit, hanem a felhasználóit büntették – a tavaly elfogadott szövetségi Take It Down Act például az oldalaktól és alkalmazásoktól csak az eltávolítási eljárás működtetését követeli meg, Texas pedig akkor teszi felelőssé az üzemeltetőt, ha tudott a beleegyezés hiányáról, vagy jelzés után sem törölte a képet.

Az X közösségi platform bojkottjára felhívó plakát, a beépített Grok képgenerátor botránya után Londonban, 2026. január 13-án
Fotó: JUSTIN TALLIS/AFP

A hasonló állami szabályozások bírósági sorsa vegyes: Kalifornia választási deepfake-törvényét a szólásszabadságra hivatkozva blokkolták, a minnesotai jogszabály viszont már túlélt egy 2025-ös, szintén Musk cégétől érkező támadást. Az xAI arra hivatkozik, hogy a Grok felhasználási feltételei tiltják a nudifikációt, a szabálysértőket fiókfelfüggesztéssel bünteti, és a nők és gyerekek szexualizált ábrázolása miatt kirobbant nemzetközi felháborodás után januárban bevezette, hogy földrajzilag blokkolja a helyi jogszabályokba ütköző tartalmakat.

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