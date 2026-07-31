A 400 éves japán Kumamoto vár, amelyet épp helyreállítanak, megrongálódott a hét eleji földrengésben

A Kumamoto vár, amelyet épp a 2016-os földrengés okozta károk nyomán restaurálnak, megint megrongálódott, miután Kyushu szigetét a hét elején 7,1-es erősségű földrengés érte – számol be az Art Newspaper. A földrengésben harmincöten vesztették életüket, és több ezer embernek kellett elhagynia otthonát.

A várat 1607-ben Kató Kijomasza feudális nagyúr építtette, és Japán egyik legszebb váraként tartják számon. Az épület a város hosszú újjáépülésének szimbólumává is vált a 2016-os pusztító kumamotói földrengések után, amelyek 275 ember életét követelték. Akkor a vár két kőfala is összeomlott.

A helyreállítás alatt álló Kumamoto vár, 2026-ban Fotó: FUMITO SAEKI/The Yomiuri Shimbun via AFP

A mostani károk között leomlott kőfalak, valamint a várkomplexum épületeiben keletkezett kisebb sérülések szerepelnek. Az új károk azért is különösen jelentősek, mert a 2016-os földrengések utáni helyreállítási munkálatok befejezését eredetileg csak a 2052-es pénzügyi évre tervezték.

A vár egy részlete, 2013-ban Fotó: MICHAEL RUNKEL/robertharding via AFP

A mostani földrengés a Kumamoto prefektúra más kulturális örökségi helyszíneiben is károkat okozott. Az NHK japán közszolgálati hírügynökség által közzétett felvételeken például látható, hogy összeomlott a Jacusiró-szentély egyik kapuja, a japán művészeti folyóirat, a Bijutsu Techo szerint pedig tizenhat múzeum, galéria és kulturális intézmény zárt be ideiglenesen, hogy átvizsgálják épületeiket és gyűjteményeiket a földrengés után.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: