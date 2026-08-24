A PET-palackból előállított vaníliás keksz lehet az idei Ignobel-díj egyik esélyese

Műanyag palackokból mezőgazdasági hulladék hozzáadásával CRISPR-technológiával módosított élesztőkultúra segítségével készült vanília ízesítésű édességgel oldaná meg a világszerte gondot okozó újrahasznosítás problémáját a Carbondale-i Dél-Illinois Egyetem Sandhya Jayasekara vezette élelmiszerkémiai kutatócsoportja, amely az Amerikai Kémiai Társaság Chicagóban rendezett éves konferenciáján mutatta be a µBite fantázia nevű kekszek gyártástechnológiai koncepcióját.

A New Scientist beszámolója szerint az oxidatív hidrotermikus technológiával homogenizált műanyag-kukoricaszár keveréket olyan génszerkesztett élesztőgombák alakítják fogyaszthatóvá, amelyek az eredeti összetevőkből egyebek mellett bétakarotint, fehérjéket és zsírokat, és állítólag a vanilin néven ismert vanília-aromát is képesek előállítani. Ebből a masszából élelmi rostok, étkezési keményítő és édesítő szerek hozzáadásával előállított tésztát aztán 3D-nyomtatással alakítanák µBite-okká.

A µBite prototípusa Fotó: Rusty Bailey/Rusty BaileSIU Carbondale Communications

A New Scientist szerint a koncepció nem csupán a globális mikroműanyag-szennyezés miatt osztotta meg a szakmai publikumot. A lapnak Jason Hallett, az Imperial College London munkatársa azt nyilatkozta, hogy a projekt kétségtelenül érdekes, de minden valószínűség szerint zsákutca: „Évente 400 millió tonna műanyaghulladékot termelünk. Nem fogjuk mindet sütikké alakítani. Ez nem megoldás a globális műanyaghulladék-válságra. Semmiképpen sem lehetne kereskedelmi forgalomban megvalósítani, mert nem fogunk műanyag sütiket enni”.

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