Mercator vagy Equal Earth: magyar kutatók szerint nem kellene elvetni egyik világtérképet sem

Az ENSZ a jövőben a területtartó világtérképek, köztük az Equal Earth-vetület szélesebb körű használatát szorgalmazza, hogy a kontinensek és országok valós méretarányai pontosabban jelenjenek meg a térképeken. A döntésre a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) TTIK Földrajz- és Földtudományi Intézetének szakértői is reagáltak.

Az ENSZ közgyűlésén, pénteken a tagállamok 164 szavazattal egy ellenében támogatták azt a határozatot, amely a kontinensek valódi méretét hitelesebben tükröző térképvetületek alkalmazását ösztönzi. A döntést afrikai országok közös kampánya előzte meg, amelyet a 16. században megalkotott Mercator-vetület egyeduralkodásával szemben indítottak – ez a ugyanis mindmáig a világ legszélesebb körben használt térképi ábrázolása. Az Egyesült Államok volt az egyetlen ország, amely a határozat ellen szavazott, a kezdeményezést „radikális ideológiai projektnek” minősítve. Hat ország – Észtország, Grúzia, Litvánia, Moldova, Szerbia és Ukrajna – tartózkodott.

Mercator-vetület Forrás: Wikipedia

Az SZTE közleménye azt írja, az egyetem szakértői szerint az Equal Earth vetület előnye, hogy megőrzi a területek valós arányait, ezért a természetföldrajzi jelenségek, az éghajlati övek, a jégtakarók, a sivatagok vagy a növényzeti zónák globális összehasonlításánál pontosabb képet ad. Oktatási szempontból is fontos előrelépés lehet, mivel a hallgatók a valós területi viszonyokat láthatják a térképeken.

A kutatók szerint ugyanakkor tökéletes síktérkép nem létezik, minden vetület valamilyen kompromisszum eredménye: a Mercator az irányokat és szögeket őrzi meg pontosabban, míg az Equal Earth a területek valós nagyságát jeleníti meg hitelesebben. A területtartó térképek használata ezért nem egyetlen „helyes” világtérkép bevezetését jelenti, hanem a felhasználási célokhoz jobban igazodó szemléletet.

Equal Earth-vetület Forrás: Wikipedia / By Strebe - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=72769307

A Mercator-vetületet Gerardus Mercator flamand térképész alkotta meg 1569-ben. Hengeres térképvetületről van szó: a földgömböt egy hengerbe helyezik, majd a térkép minden pontját a henger megfelelő pontjára vetítik. Ennek kiterített változata az, amit világtérképként ma általánosan ismerünk és leggyakrabban használunk.

A szögtartó Mercator-vetület különösen a magas földrajzi szélességeken nagyítja fel jelentősen a felszíneket, az alacsonyabb szélességeken fekvő térségek – köztük Afrika és Dél-Amerika jelentős része – eközben vizuálisan kisebb súlyt kapnak. Az ENSZ által javasolt Equal Earth-vetület ezzel szemben megőrzi a területi arányokat, így jóval valósághűbben érzékelteti a tájak, felszínformák és környezeti folyamatok globális kiterjedését.

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