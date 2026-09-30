Donald Trump átnevezte az AI-t, becsicskította a techvezéreket, de csak önkéntes vállalásokat íratott alá velük

A mesterséges intelligencia (AI) legbefolyásosabb vezetői kedden önként vállalták, hogy maguk felügyelik saját rendszereik biztonságát. A dokumentumot egy fehér házi ebéd után írták alá, amelyen Donald Trump amerikai elnök és Mike Johnson, a képviselőház republikánus elnöke egy tucat technológiai cég első embereit látta vendégül.

A mindössze egyoldalas megállapodást végül Trump mellett hat AI-vezér látta el kézjegyével: Sundar Pichai, a Google első embere, Dario Amodei, az Anthropic vezetője, Mark Zuckerberg, a Meta vezérigazgatója, Greg Brockman, az OpenAI elnöke, Elon Musk a SpaceXAI nevében és Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója. A dokumentum hivatalos címe „White House Accord on Super Intelligence”, és leginkább belső biztonsági kontrollokat, külső ellenőrzést és igazgatósági szintű felügyeletet ír elő a cégeknek, határidőt és szankciót azonban nem tartalmaz. A Fehér Ház Keleti termében tartott ebéden mintegy húsz techvezető vett részt.

Donald Trump környezetében többek között Mark Zuckerberg (Meta), Satya Nadella (Microsoft), Jensen Huang (Nvidia), Greg Brockman (OpenAI), Lisa Su (AMD) és Elon Musk (SpaceXAI) Fotó: Kevin Dietsch/Getty Images

Trump a megállapodást erkölcsileg kötelező érvényűnek nevezte, és úgy jellemezte, hogy a nyúlfarknyi szöveg „szinte egy alkotmány”. Azt mondta, a találkozón egyetértés született arról, hogy új állami szabályok helyett hatalmas mértékű önszabályozásra van szükség. Az elnök még aznap aláírta azt az elnöki rendeletet is, amely a szövetségi kormányzatban betiltja a mesterséges intelligencia elnevezést, amit így hivatalosan is szuperintelligenciára cseréltek.

A vállalás egyre erősödő biztonsági aggodalmak közepette született. Az aláírók közül többen nyilvánosan sürgették, hogy lassítsák a legfejlettebb rendszerek fejlesztését, miután a nyáron egyre több olyan biztonsági incidens került nyilvánosságra, amelyek során a cégek csúcsmodelljeire épülő AI-ágensek kiszabadultak a tesztkörnyezetükből, és a nyílt interneten kezdtek garázdálkodni, hackelni, adatokat lopni.

Az elnök azonban hallani sem akar a lassításról. Amikor a sajtótájékoztatón megkérdezték, meggyőzhetné-e bármi arról, hogy szigorúbb korlátokat vagy lassítást támogasson, kitérő választ adott: „Óriási önkontrollt látok, és ők is értik, hogy ellenőrizniük kell saját magukat.” Trump már délelőtt, az új AI-alapú kormányzati portál, az America.gov bemutatásán leszögezte, hogy a kormány nem tervezi korlátozni a fejlesztést, mert soha nem fogja visszafogni egy olyan technológia növekedését, amely szerinte nagyobb lesz az ipari forradalomnál.

Mit írtak alá?

A megállapodás (pdf) négy felügyeleti szintet vár el minden cégtől, amely élvonalbeli modelleket fejleszt:

belső kontrollokat, amelyek figyelik, mire képesek a modellek, és hogy rendeltetésszerűen működnek-e – a kockázatok között külön megnevezik a kiberbiztonsági, biológiai és vegyi fenyegetéseket. A cégek azt is vállalják, hogy modelljeik nem törnek fel és nem érnek el informatikai rendszereket nem kívánt módon;

egy belső csapat létrehozását, amely ellenőrzi, hogy ezek a kontrollok valóban működnek-e;

független külső auditorok vagy értékelők fogadását;

illetve az igazgatótanács független bizottságának felállítását, amely megkapja a jelentéseket, és gondoskodik a hibák kijavításáról.

Az aláírók továbbá arra is vállalkoztak, hogy rendszeresen egyeztetnek a közös biztonsági szabványokról.

De legalább ilyen beszédes, ami kimaradt a szövegből: nincs benne határidő, nincsenek megnevezve a hitelesnek tartott független ellenőrző szervezetek, nem kötelezi a cégeket arra, hogy az eredményeket nyilvánosságra hozzák, és a mulasztásnak sincs következménye. Mike Johnson „elvi nyilatkozatnak” nevezte a megállapodást, amelynek vállalásai az iparág részéről önkéntesek. Zuckerberg, aki az eseményt követő sajtótájékoztatón elmagyarázta az újságíróknak az auditrendszert, visszafogottan fogalmazott: „Nem arról van szó, hogy ez az egyetlen dolog, amit tenni fogunk. Ez csak a kezdet.”

Donald Trump és Mark Zuckerberg a találkozó utáni sajtótájékoztatón Fotó: KEVIN DIETSCH/Getty Images via AFP

A többi vendég nem szerepel azon az aláírt példányon, amelyet Trump először a Truth Social közösségi oldalán tett közzé. Hiányzik róla például a Microsoftot vezető Satya Nadella vagy az Amazon alapítója, Jeff Bezos, akik szintén ott voltak a rendezvényen. Amikor az Axios további részleteket kért a résztvevőkről, a Fehér Ház annyit válaszolt: „Kapcsolják be a TRUTH-értesítéseket.”

Vegyes társaság

A keddi találkozón Dario Amodeire irányult a legnagyobb figyelem. Az Anthropic vezetője a hónap elején arra szólította fel a vezető AI-laborokat, hogy lassítsanak a legfejlettebb rendszerek fejlesztésén. Trump erre a Truth Socialön azt írta, hogy az emberiség AI okozta pusztulásáról szóló hírek beteg összeesküvés-elméletek, és az egész egy nagy átverés – a lényeg, hogy a Kínával vívott AI-versenyt meg kell nyerni. Amodei feltűnő hiányzója volt annak a múlt heti vacsorának is, amelyet Hszi Csin-ping kínai elnök tiszteletére adtak, és amelyen Sam Altman OpenAI-főnöktől Zuckerbergig számos techvezér megjelent. Az Anthropic vezetője azonban vasárnap este négyszemközt vacsorázott Trumppal, amit fehér házi források a két ember első személyes találkozójának neveztek, majd hétfő este már a Capitoliumban tárgyalt John Thune-nal, a szenátusi republikánus többség vezetőjével.

Amodei a keddi ebéden sem hallgatta el aggályait. Brandon Daniels, az Exiger nevű kockázatkezelési cég vezérigazgatója, aki elmondása szerint az Anthropic-vezér mellett ült, a Fox Newsnak azt mondta: Amodei figyelmeztetett a veszélyekre, ugyanakkor egyetértett abban, hogy az Egyesült Államoknak meg kell nyernie az AI-versenyt. Az ebéd után Amodei az újságíróknak azt mondta, továbbra is nagyon is valós kockázatokat lát a technológiában, és hogy folynak az egyeztetések arról, hogy miként lehet ezeket kezelni. „Ha jól csináljuk, ha együttműködünk az elnökkel és mindenkivel, aki itt van, biztonságosan nyerhetünk” – tette hozzá.

Balra Trump, jobbra Amodei Fotó: KEVIN DIETSCH/Getty Images via AFP

Daniels szerint Huang és Zuckerberg karolta fel egy közös szabályrendszer ötletét, és ebből lett végül a megállapodás – ők ketten azok a nagyok közül, akik nem ültek fel az Amodei-vonatra, és inkább a fejlett AI pozitív hatásaira koncentrálnak a technológiáról való értekezéseikben. Huang kedden is azt hangsúlyozta, hogy szerinte nincs ellentét az innováció, a technológia és a biztonság között. A hurráoptimisták közé tartozik Alex Karp, a kormányoknak és titkosszolgálatoknak komplex adatelemző rendszereket fejlesztő Palantir vezetője is, aki a Fehér Házba való érkezéskor azt mondta a CNBC-nek, hogy az iparágnak „vállalnia kell a felelősséget azokért a veszélyekért, amelyekről tudunk”, de a beszámolók szerint a beszélgetés során végig azt az álláspontot képviselte, hogy bármiféle lassítás a fejlesztések ütemében teljesen irreális, mivel nem szabad átengedni a versenyelőnyt Kínának.

Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója nem ült az asztalnál, mert épp San Franciscóban volt, a cég fejlesztői konferenciáján, ahol a cég legújabb személyes AI-ágensét, a Dots nevű asszisztenst is bemutatta. A cég azonban nem tud szabadulni az AI-biztonsági botrányoktól: néhány nappal a találkozó előtt felfüggesztették a legfejlettebb modelljeik tanítását és tesztelését. A döntést megelőzően az OpenAI ágensei váratlan módon amerikai kormányzati oldalakon kezdtek kutakodni, az oktatási minisztériumnál például kormányzati adatokhoz hozzáférést adó fejlesztői kulcsokra bukkantak. Az egyik modell ráadásul ismét kijutott a tesztkörnyezetből a nyílt internetre, és kézzel kellett leállítani, mert nem állt le automatikusan – ahogy az új biztonsági rendszer szerint kellett volna. Három hónapon belül már ez volt a második ilyen fejlesztési szünet, amit bejelentett az OpenAI – az ausztrál kormányzati oldalak feltöréséről szóló hír már szinte eltörpül emellett.

A Fehér Házban a CNN értesülései szerint megoszlanak a vélemények az egész AI-kérdésről. Egyes tanácsadók a vészharangot kongató vezetőket okolják a közhangulat romlásáért: egyikük idiótáknak nevezte őket, egy másik, a tárgyalásokra rálátó forrás pedig annyival intézte el az egészet, hogy „Dario néha egyszerűen nem bír magával.” Az elnök köréből egyesek azt gyanítják, hogy kínai állami szereplők szítják a felháborodást, de vannak, akik óvatosabban közelítenek a témához: Scott Bessent pénzügyminiszter és Susie Wiles kabinetfőnök a hírek szerint felelősebben gondolkodik az AI gazdasági és munkaerő-piaci kockázatairól.

Nem mesterséges, hanem szuper

Donald Trump továbbra is mindent a Kínával vívott verseny szemszögéből értelmez. „Aki nyer az SI-ben, az győz” – mondta. Az SI a szuperintelligencia angol rövidítése, ugyanis Trump pár napja ehhez az elnevezéshez ragaszkodik, hiszen, mint elmondta: „Nincs benne semmi mesterséges.” A második Trump-adminisztráció ideje alatt AI-generált mémoldalakká silányult amerikai kormányzati közösségimédia-profilok azóta megállás nélkül próbálják az emberek fejébe verni az új elnevezést.

„Az AI már annyira tavalyi” – tájékoztat az amerikai energiaügyi minisztérium Fotó: Facebook/DOE

A kedden aláírt, „A szuperintelligencia korszakának kezdete” című elnöki rendelet szerint a szövetségi kormányzat a jogszabályok adta keretek között ezentúl el sem ismeri az „AI” kifejezést, az elnök tudományos és technológiai tanácsadójának pedig 60 napja van arra, hogy törvényjavaslatot készítsen a szuperintelligencia jogi fogalmáról. A külügyminisztérium már korábban utasította a diplomatákat az új kifejezés használatára. A CNBC az átnevezést Trump romló megítélésével hozta összefüggésbe: több friss felmérés szerint az amerikaiak többsége aggódik az AI miatt, és elégedetlen azzal, ahogy az elnök kezeli a kérdést.

Trump szerint Hszi Csin-pingnek is tetszett az új név, bár a kínai elnök a mesterséges intelligencia kifejezést használta múlt heti amerikai látogatása során. A techvezetők egy része már igyekszik alkalmazkodni: Musk a sajtótájékoztatón elszólta magát, majd gyorsan helyesbített.

Huang az eseményt követő panelbeszélgetésen használta véletlenül a régi elnevezést, majd megígérte, hogy igyekszik belejönni az újba. Bár a többek motivációiról nem lehet biztosat állítani, de Zuckerberg a sajtótájékoztatón mindkét kifejezést kerülte, és AI vagy SI helyett csak egyszerűen technológiaként hivatkozott a mestereséges intelligenciára, míg Dario Amodei látszólag magasról tett az egészre, és végig az AI nevet használta.

Csak érintőlegesen tartozik ide, de a sajtótájékoztatón Trump is hozta a formáját: Sundar Pichait, a Google vezérigazgatóját például úgy sikerült felkonferálnia, hogy a dicséret némi megalázással is vegyült. „Ők a világ leghatalmasabb emberei, és önök azt sem tudják, kik ők. Ez a fickó [itt rámutat Pichaira] egy szörnyeteg, és senki sem tudja róla. Micsoda élet! Szörnyetegnek lenni úgy, hogy nem kell keresztülmennie ezen [az újságírókra mutat, a sajtó figyelmére utalva]. Jegyezzék meg: Sundarrr! Sundar a neve” – mondta az elnök a világ egyik legnagyobb vállalatának első emberéről.

Hogyan tovább?

Trump bejelentette, hogy néhány napon belül kinevezi a kormány AI-ügyekért felelős főemberét, aki az amerikai nómenklatúrában „AI-cár” néven emlegetett posztot tölti majd be. Hogy ki lesz az, egyelőre kérdés, de az Axios kérdésére Trump azt mondta, hogy Jay Clayton nemzeti hírszerzési igazgató – aki szintén ott volt az ebéden – jó ötlet lenne. A Washington Times szerint felmerült még Michael Kratsios, a Fehér Ház tudománypolitikai hivatalának vezetője, Sriram Krishnan, a Fehér Ház AI-tanácsadója és Sean Cairncross nemzeti kiberbiztonsági igazgató neve is. Trump felvetette egy tízfős testület létrehozását is az iparág felügyeletére, de azt nem árulta el, hogy ennek milyen jogkörei lennének.

A Kongresszustól sem várható gyors lépés. A képviselőház csak a november 3-i félidős választások után ül össze újra, a szenátorok pedig akár már ezen a héten hazautazhatnak. A demokraták ennek ellenére kötelező szabályokat sürgetnek. Mark Warner virginiai szenátor azt követeli, hogy a legfejlettebb modelleket kötelezően teszteljék és értékeljék, az incidenseket pedig jelenteni kelljen. Trump lépéseit így foglalta össze: „Az elnök válasza? Átnevezi, és azt mondja a fejlesztő cégeknek, hogy szabályozzák magukat.” Bernie Sanders független vermonti szenátor még tovább menne: a Greg Casar texasi demokrata képviselővel közösen benyújtott törvényjavaslata véglegesen betiltaná a szuperintelligencia fejlesztését, a legfejlettebb rendszereken folyó munkát pedig addig szüneteltetné, amíg egy újonnan létrehozandó AI-minisztérium ki nem dolgozza a biztonsági szabályokat. Ezt követően az ilyen rendszereket csak szövetségi engedéllyel lehetne piacra dobni.

Egyelőre azonban ez az egyoldalas megállapodás jelenti a hivatalos politikai irányt, még ha annak utolsó bekezdésében fel is villan egy olyan lehetőség, amit Trump ma még hevesen ellenez: „Idővel észszerű lehet ezeket a lépéseket törvényekbe vagy rendeletekbe foglalni.”