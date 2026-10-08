Anne Carson kanadai költőé a 2026-os irodalmi Nobel-díj

A Svéd Akadémia Anne Carson kanadai költőnek, esszéírónak, műfordítónak és klasszika-filológusnak ítélte oda az idei irodalmi Nobel-díjat, a hivatalos indoklás szerint „bátor és újító életművéért, amely a klasszikus hagyománnyal folytatott játékos párbeszédben új formákat teremtett a kortárs irodalom számára”.

Carson 1950-ben született Torontóban, és 1981-es doktori értekezése óta aktív, írói-költői munkáin túl számos egyetemen is tanított. Pályája során mindvégig a szavak eredetéből és a klasszikus szövegek (pl. Szapphó, Szophoklész vagy Euripidész műveinek) újraértelmezéséből merített.

Anne Carson 2024-ben egy New York-i felolvasóesten Forrás: Wikimedia Commons/Jay Dixit

Munkásságának központi elemét a nagyívű, műfajokat keverő alkotások jelentik, amelyekben a líra, a narratíva és a személyes tragédiák fonódnak össze. Az 1990-es évektől megjelent alkotásai, például a főművének tekintett, versben írt regény, a magyarul is megjelent Vörös önéletrajza (Autobiography of Red) az elhagyatottság, a gyász és a megválaszolatlan szerelem egyetemes kérdéseit dolgozzák fel – írja a Nobel-díjak hivatalos oldalán található ismertető.

Pályája későbbi szakaszaiban Carson egyre inkább kísérletező, összművészeti formák felé fordult, amelyekben a szöveg vizuális és tárgyi dimenziót is kap. Erre példa a bátyja emlékére született Nox (2010), amely kihajtható képeket és leveleket is tartalmaz, vagy a tetszőleges sorrendben olvasható füzetekből álló Float (2016). A vizuális művészekkel, koreográfusokkal és színházi rendezőkkel való együttműködései révén Carson teljesen megszabadult az irodalmi elvárásoktól, és az nemzetközi művészeti szcéna egyik leghatásosabb, megkerülhetetlen alakjává vált.

2026-ban szokás szerint az orvosi-élettani Nobel-díj sorsáról döntött elsőként a stockholmi bíráló testület, amely idén a Karl Deisseroth, Peter Hegeman és Georg Nagel kutató-triót jutalmazta a „fénnyel vezérelt ioncsatornákkal és az optogenetikával kapcsolatos felfedezéseket”; a fizikai Nobel-díjat kedden Francis Halzen belga asztrofizikus, az IceCube Neutrino Observatory szülőatyja nyerte el; szerdán a kémiai díjat Henri Kagan és Szoai Kenszo párosának ítélték oda az evolúció egyik kémiai rejtélyének megfejtéséért.

Tavaly a díj története során másodjára nyerte el az irodalmi Nobelt magyar szerző, amikor is Krasznahorkai Lászlót ismerték el – az ő díjazásának és életművének jelentőségéről írt cikkünk itt olvasható.



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