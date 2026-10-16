Egy új bizonyíték arra utal, hogy a neandervölgyiek többet háborúzhattak, mint azt a kutatók eddig gondolták

Az észak-iraki Kurdisztán Shanidar-barlangjában feltárt, 75 ezer évvel ezelőtt elhunyt neandervölgyi ember (Shanidar A) lapockáján olyan sebhelyet talált a Cambridge-i Egyetem kutatócsoportja, ami arra utal, hogy a fegyveres összecsapások jóval gyakoribbak lehettek az ősemberek között, mint azt az eddigi kutatások mutatták. A Scientific Reports tudományos folyóiratban megjelent friss tanulmány szerint a lapockán található 15 milliméteres lyukat egy fából készült lándzsa okozta. A neandervölgyi emberek Európa és Nyugat- illetve Közép-Ázsia nagy részén – időnként a Homo sapiens-szel egyszerre – a középső paleolitikumban éltek a körülbelül 40 ezer évvel ezelőtti kihalásukig.

A Shanidar A-hoz tartozó lapocka: a lapocka hasi (bal oldali) és háti (jobb oldali) nézete, amin a fehér nyíl a háti barázdát jelöli. Fotó: Emma Pomeroy/Cambridge-i Egyetem

A tanulmányban elemzett neandervölgyi maradványon található sebhely elhelyezkedésének és szögének vizsgálatából a kutatók arra következtettek, hogy a lándzsa az áldozat mellkasán keresztül hatolt a testébe, majd a tüdőt és a fontos vérereket megsértve a bal lapockán keresztül távozott a testből. „A halálos csapás szándékos szívlövés lehetett” – nyilatkozta Emma Pomeroy, a Cambridge-i Egyetem Régészeti Tanszékének kutatója, a kutatás vezetője a BBC News-nak. Ez a lándzsával okozott sebhely az első bizonyíték arra, hogy az őskori Közel-Keleten élesített fa lándzsákat alkalmaztak az ott élő törzsek.

Bár Pomeroy szerint a sebhely akár egy vadászati baleset eredménye is lehetett, Chris Stringer professzor, a londoni Természettudományi Múzeum munkatársa, aki nem vett részt a kutatásban, a BBC-nek elmondta, hogy a sebhely kiterjedése és elhelyezkedése szándékos támadásra vall. A vizsgált neandervölgyi maradvány sebhelye hasonlít az 1957-ben, szintén a Shanidar-barlangban talált másik neandervölgyi ember részben begyógyult bordasérüléseihez, amit egy kőhegyű lándzsa okozhatott a régészek szerint.

Az észak-iraki barlangban az 1950-es években legalább tíz neandervölgyi ember maradványait tárták fel a kutatók, és Stringer szerint minél több maradvány kerül elő ehhez hasonló sérülések nyomaival, az „arra utal, hogy az interperszonális erőszak mélyen gyökerezik az emberi őstörténetben” – idézi a BBC. A gyakori erőszakos cselekmények korai megjelenésére szolgáltatott hasonló bizonyítékokat az észak-spanyolországi „Csontok gödrének” nevezett lelőhelyen felfedezett húsz emberi maradvány is, amin 57, a kutatók szerint szándékosan okozott fejsérülést találtak.

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